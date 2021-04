Risto Mejide responde a Pablo Iglesias por "señalar" a Ana Rosa: "La libertad nos beneficia a todos"

Risto Mejide ha dado la cara por Ana Rosa después de que Pablo Iglesias la llamara "portavoz de la ultraderecha" este lunes, en una entrevista realizada por Àngels Barceló en la Cadena SER. La presentadora no ha tardado en contestar al candidato de Unidas Podemos: "Usted es un fascista".

"Nos tenemos que solidarizar con nuestra compañera", ha dicho poniéndose serio. "Yo no sé a quién vota Ana Rosa Quintana ni me importa. Lo que si sé es que una democracia es mejor cuando los opinadores, los periodistas, los presentadores... todo el mundo es libre".

"En el momento que hay un político, un político que está en campaña, señalando y etiquetando a aquellos periodistas, que no dicen lo que él quiere o, incluso, que han mentido, eso tiene otro nombre. Ya no es democracia".

Risto Mejide da la cara por Ana Rosa y responde a Pablo Iglesias: "No arremeta contra los medios"

"Si tanto le preocupa al señor Iglesias la calidad democrática de nuestro país que empiece por ahí porque también depende de la libertad de los periodistas. Los medios de comunicación están para fiscalizar al poder y el poder no está para decirle 'tú lo has hecho bien y tú mal. "Ahí se equivoca y ahí tenemos un problema grave", ha proseguido.

Para finalizar, el publicista se ha dirigido directamente al líder de la formación morada: "Señor Iglesias, yo no sé si usted es fascista o no, yo no me voy a poner a descalificar a nadie, lo que sí que creo es que la libertad nos beneficia a todos así que, por favor, si no tiene propuestas, si no se le ocurre nada mejor, no sé, invénteselas, pero no arremeta contra los medios porque entonces nuestra democracia es peor".