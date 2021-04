Marisa Paredes estalla contra la "impresentable" de Ayuso: "¡No ha dado un duro!"

Cristina Pardo entrevistó este domingo a Marisa Paredes. La presentadora de La Sexta charló con la reputada actriz, a la que preguntó por la convulsa situación política y económica que atraviesa España tras desatarse la pandemia del coronavirus.

La intérprete se llevó las manos a la cabeza cuando escuchó el nombre de Isabel Díaz Ayuso en boca de la conductora de Liarla Pardo. "A mí me parece que Ayuso es una impresentable, directamente. Impresentable", empezó atizando, muy crítica. Paredes expresó su deseo de que el próximo 4 de mayo, Ayuso deje de ser la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Lea también: Antonio Maestre se enzarza con María Claver en 'La Sexta Noche': "Si me llamas comunista, yo te llamo fascista"

"Ella es absolutamente estupefacta. Uno nota cómo ella dice barbaridades una tras otra, hace barbaridades una tras otra, dice todo el rato que ella salva la economía, pero ella no ha dado un duro. Ella lo que ha hecho ha sido, eso sí, dar licencias de tal manera que todo el mundo tiene una terraza", condenó la que fuera presidenta de la Academia de Cine.

Marisa Paredes estalla contra Isabel Díaz Ayuso

La cosa no quedó ahí y Paredes aseguró que Ayuso no es la única que mira por la salud económica de España. "Ha habido comunidades que lo han hecho mejor", ha defendido la intérprete. Por otro lado, pidió a la líder del PP que no se centre en la hostelería, sino que destine dinero a los hospitales y escuelas.

Lea también: La Sexta emitirá un especial 'El Objetivo' con Ana Pastor tras la caída del debate electoral de la programación

En ese sentido, Paredes defendió el pago de los impuestos: "La única forma de que un país funcione es que se paguen impuestos", afirmó antes de argumentar que recaudando más impuestos por parte de aquellos que más tienen se podría reducir la presión sobre la cultura. "Estamos pagando un 21%. Es un disparate. En todos los países se paga un 6%, un 8%, un 10% y aquí un 21%", lamentó la actriz.

Paredes también reflexionó sobre cómo España es un país "fundamentalmente turístico" y cómo esto provoca que "no se desarrolle todo lo demás, que es lo que de verdad hace la base de un país para no depender, como pasa ahora, de otros".