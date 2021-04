María Patiño sale en defensa de Jordi Évole y estalla contra Miguel Bosé: "Estoy hasta los mismos"

María Patiño ha arremetido duramente contra Miguel Bosé este fin de semana en Telecinco, después de que el artista criticara a Jordi Évole tras su entrevista en La Sexta. "Alardea mucho de que soy su amigo", dijo en el canal TeveCat dejando de manifiesto que no quedó contento con el resultado.

"Mira, es que me estaba poniendo de pie encima de la silla", dijo, muy seria, antes de empezar a dar sus alegatos en defensa de Évole. "Te cuento. A ver, los periodistas amigos son amigos, pero por encima de todo son periodistas", aseguró Patiño.

Patiño arremete duramente contra Miguel Bosé tras su entrevista con Évole

"No tienen por qué ser condescendientes y hacer uso de la amistad para lo que nos convenga. Los efectos contrarios a esa entrevista tienen un responsable y un nombre, que es Miguel Bosé. No el entrevistador, sino el entrevistado", declaró.

La presentadora de Socialité añadió que no le importa debatir con los negacionistas, pero siempre desde el respeto. "Me fascina hablar hablar con gente que piense absoluta y radicalmente diferente a mí. Pero, ¿sabes qué es lo que más detesto en esta vida?", preguntó.

"Que cuando tú no piensas igual que ellos te desprecien. Porque eres un ser manipulado. Estoy hasta los mismos de que si no pienso igual que los demás me consideren parte de un rebaño, como en este caso Miguel Bosé", remató.