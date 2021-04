Lola Ortiz ('Myhyv'), destrozada tras la repentina muerte de su novio: "Se me rompió el corazón en pedazos"

Lola Ortiz, extronista de Mujeres y hombres y viceversa, se encuentra totalmente destrozada tras la repentina muerte de su novio. Luis Ojeda Suárez, que era jugador de la UD Las Palmas, falleció el pasado viernes, 23 de abril, de forma repentina. El club canario fue el encargado de dar la noticia a través de las redes sociales.

"Consternados por el repentino fallecimiento de Luis Ojeda Suárez. La UD Las Palmas muestra su más profundo pésame a sus familiares, amigos y a toda la familia amarilla", escribió el equipo a través de Twitter. Ojeda jugó en el juvenil del conjunto canario durante dos temporadas y se le dedicó un minuto de silencio este fin de semana, durante el partido que Las Palmas jugó contra el Espanyol.

Lea también: Gloria Camila se enzarza con Belén Rodríguez para defender a Olga Moreno en Supervivientes: "Tienes fijación"

Lola Ortiz también ha hablado de lo sucedido a través de varias publicaciones en su cuenta de Instagram. "No sé cómo hacerlo, ayer te escribí una carta y la mandé al cielo. Espero que te haya llegado, vainilla", escribió haciendo alusión al cariñoso mote que solía utilizar.

La emotiva despedida de Lola a su fallecido novio

Ante la avalancha de comentarios que le estaban llegando, Lola confirmó que el pasado viernes fue "el día más triste de toda su vida": "Sé que muchos se están preguntando qué ha pasado. Luis ya no está con nosotros. Estoy totalmente destrozada, no sé cómo llevar algo así. El 23 de abril ha sido el día más triste de toda mi vida. Se fue la persona que quería con toda mi alma", empezó diciendo.

Lea también: Jorge Javier Vázquez corta en seco el Deluxe y planta cara a Telecinco: "No hay debate, me niego"

"Y ahora ya no está, se me rompió el corazón en pedazos. No paro de pensar en su cara angelical, en sus ojos y en su forma de hablar. Gracias, familia, por todos los mensajes", ha concluido agradeciendo las muestras de cariño que sus seguidores le han hecho llegar.