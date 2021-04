Gloria Camila se enzarza con Belén Rodríguez para defender a Olga Moreno en 'Supervivientes': "Tienes fijación"

Gloria Camila sorprendió a todos este domingo, durante el debate de Supervivientes 2021, para defender a Olga Moreno de las críticas lanzadas por Belén Rodríguez. La hija de Rocío Jurado no tuvo ningún reparo en sacar las uñas por la actual mujer de Antonio David Flores, acusado de violencia machista por su hermana, Rocío Carrasco.

Durante el programa, Jordi González dio paso a unas imágenes del reality en las que aparecía Olga Moreno llorando ante las cámaras, mandándole un mensaje a su marido. La concursante quiso felicitar al exguardia civil pro su cumpleaños y, además, quejarse de que el programa no tuviera un detalle especial con ellos.

Lea también: Pablo Iglesias abandona el debate de la SER tras un duro encontronazo con Rocío Monasterio: "¡Lárguese del plató y de la política!"

Tras ver las imágenes, Belén Rodríguez no dudó en criticar la actitud de la robinsona: "Me alegro mucho de que haya sido el cumpleaños de su marido, porque muchos pensábamos que Olga ya no estaba en la isla. Es el único vídeo que ha tenido en toda la semana", soltó muy dura la analista.

Y es que durante las primeras semanas de concurso, las apariciones de Olga en Supervivientes se producen por algún comentario contra Rociíto o a favor de su pareja. "Está haciendo el mismo concurso victimista que hizo su marido, que solo sale en un vídeo si llora", dijo la periodista en alusión al paso de Antonio por Gran Hermano VIP 7.

Gloria Camila saca las uñas por Olga Moreno, mujer del ex de su hermana

Al escuchar sus críticas, Gloria Camila saltó directa a la yugular: "Tienes que tener más empatía y ser más objetiva. Estamos de colaboradores y hay que ser objetivos, porque lo que haya afuera no tiene que salpicar a una concursante te caiga mejor su marido o quien sea", atizó indignada la hermana de Rocío Carrasco. "Tienes fijación. El año pasado machacaste a Rocío, este año a Olga", añadió.

Lea también: Rescatan un vídeo del pasado de Lequio tras el perro no come perro de Rocío Carrasco

"Tú eres muy pequeña, pero de toda la vida a los comentaristas de 'realities' lo único que se nos pide es que no seamos objetivos y que seamos subjetivos, porque si no no sé que haríamos debatiendo", replicó la tertuliana. "Yo no tengo fijación con nadie, tengo concursantes favoritos y que no me gustan, y en esta edición ha sido Olga. Será muy buena concursante, pero solo la he visto llorando", concluyó.

-Belén Ro: "El único vídeo que ha tenido Olga en toda la semana es hablando de su marido" #ConexiónHonduras3 pic.twitter.com/f3b20adQzd — GOSSIP Boy ?????? (@JuanjoElCotilla) April 25, 2021