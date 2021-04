Évole desarma al padre de Nadia Nerea con una pregunta que no quiso responder: "¿Cómo es posible?"

Jordi Évole dedicó la penúltima entrega de la temporada de Lo de Évole a tratar el caso de Nadia Nerea. El periodista catalán entrevistó a Fernando Blanco, padre de la niña, después de la condena de dos años y medio de cárcel que le impuso la justicia por "estafa".

Acompañado de su abogado, Blanco reconoció que exageró la situación de su hija, de la que iba diciendo en los medios de comunicación que se moriría en caso de no recibir un tratamiento adecuado a la vez que muy costoso. No obstante, el entrevistado siguió asegurando que ha estado en Estados Unidos, Panamá, Rusia o Afganistán tratando a su hija, aunque no aportó ninguna prueba.

Para abordar cómo los medios y la televisión abordó el caso de Nadia Nerea, Évole se entrevistó también con sus compañeras Susanna Griso y Mamen Mendizábal, quienes tuvieron la oportunidad de reflexionar y hacer autocrítica sobre cual fue el papel que jugaron durante un tiempo en toda esta historia.

La pregunta de Évole que Fernando Blanco no quiso responder

Fernando Blanco negó en todo momento haber estafado a nadie, solo haber "exagerado" la situación para lograr el dinero más rápido y así poder ayudar a la pequeña. Fue entonces cuando Évole destacó una parte de su discurso que no encajaba dentro de todo el relato.

El presentador de La Sexta hizo alusión al supuesto viaje que Fernando hizo con su hija a Afganistán para conocer a un científico y le lanzó una pregunta que el entrevistado, ni su abogado, supieron cómo responder. "Ni tú ni Nadia teníais pasaporte, ¿cómo se puede viajar sin pasaporte?", dijo extrañado Évole.

"A Francia se puede viajar sin pasaporte y a Rusia en coche también", soltó Blanco. "¿Cómo se puede viajar a Panamá, Estados Unidos, Ecuador, Venezuela, Cuba o Afganistán sin pasaporte?", insistió el catalán, dejando a Fernando Blanco y su abogado en silencio durante 11 segundos, sin saber qué decir.

"Se puede viajar y no seré el primero ni el último que viaja así", respondió Fernando en un momento de lo más incómodo. "La clandestinidad existe no vamos a descubrir ahora el mundo", añadió su abogado ante un Évole que no quedó muy convencido.