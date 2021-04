Norma Duval explota contra Xavier Sardà en TVE: "Me acribillasteis en 'Crónicas Marcianas"

Norma Duval ha plantado cara a Xavier Sardà en La hora de La 1. La colaboradora de la sección de crónica social del programa de TVE le ha reprochado el tratamiento que recibió durante la etapa de Crónicas Marcianas hacia su persona.

Lea también: La impactante confesión de Kiko Hernández sobre 'Crónicas Marcianas' con dardo directo a Xavier Sardá

"A mí me acribillasteis en Crónicas Marcianas sin ningún motivo y todo por la audiencia. Hicisteis poca justicia conmigo. Por la audiencia hacíais barbaridades", ha dicho la vedette al presentador, que había entrado en el programa para hablar de su nuevo libro.

Norma Duval reprende a Sardà por "acribillarla" en 'Crónicas Marcianas': "Si quieres me arrodillo"

"Lo sé", ha espetado él a lo que ella ha replicado: "¿Lo sabes? Pues pídeme perdón, discúlpate conmigo". "Si quieres me arrodillo. De lo único que me sabe mal de aquella televisión realmente especial y llamativa, pero también políticamente incorrecta, es que alguien se sintiese mal", ha asegurado Sardá.

"No es que se sintiese mal, es que por la audiencia hacíais barbaridades", ha insistido Norma Duval. "Las cosas que habéis dicho de mí no tiene nombre ni perdón". Al final, el periodista ha terminado por pedir perdón: "Lo siento y me disculpo".

Lea también: De Terelu Campos a Carmina Barrios: todos los concursantes de 'MasterChef Celebrity 6'

Recordemos que Norma Duval abandonó Día a día, el programa que presentaba María Teresa Campos en Telecinco, por las cosas que se decían en Crónicas Marcianas. La vedette se negó a ser entrevistada por la Campos desde el plató donde se hacía el late nigth.

Entidades Javier Sardá Periodista y ecritor español Periodista y ecritor español Norma Duval