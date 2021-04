La pregunta de Cintora a Àngels Barceló tras el encontronazo entre Iglesias y Monasterio en la SER

Àngels Barceló ha hecho una ronda de entrevistas en las televisiones después del bronco debate que ha moderado en la Cadena SER en la mañana de este viernes. Pablo Iglesias ha abandonado el estudio al negarse a debatir con Rocío Monasterio después de que la candidata de Vox no condenara las amenazas de muerte al líder de Podemos y Grande-Maslaska.

La locutora ha sido entrevistada por Jesús Cintora en Las cosas claras. "A mí me hubiera gustado que Iglesias se hubiera quedado, pero entiendo su decisión, como entiendo que a la señora Monasterio le hubiera encantado que yo la hubiera echado del estudio", ha dicho. "Considero que no había habido ningún tipo de amenaza en su intervención".

"Ante todo soy una demócrata, una activista de la democracia y la diferencia entre la señora Monasterio y yo es que yo soy demócrata, yo escucho e intento hablar con todo el mundo e intento respetar a las personas, cosa que ella no ha hecho".

Acto seguido, el presentador de TVE le ha preguntado por qué no ha echado a la política de la formación de Abascal. "Hay un momento de tesitura, de decir ¿qué hago? Que no esté Rocío Monasterio, permitir que se vaya Iglesias... No sé si has llegado a pensar en esa posibilidad porque es cierto que Monasterio ha llamado a una ha llamado cara de amargada, a ti activista... No sé si se plantea esa duda".

Àngels Barceló: "Soy activista de la democracia y del periodismo"

Àngels ha vuelto a incidir en que no ha expulsado a la política de Vox porque no ha habido amenazas. "Mientras los insultos sean 'cara de amargada', 'activista'... bueno, puedo pensar que forman parte del fragor del debate. Yo no hubiera tolerado cualquier tipo de amenaza ahí dentro".

Cintora ha despedido a su compañera así: "Periodista, no activista". "Yo estaba haciendo mi trabajo. Si soy activista de algo, soy activista de la democracia y de mi profesión, que es el periodismo. Es lo único de lo que se me puede pasar", ha terminado.

