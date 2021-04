El motivo por el que Pablo Motos no entrevistará en 'El hormiguero' a los candidatos en Madrid

Pablo Motos ha decidido no entrevistar a los candidatos de las elecciones que se celebrarán el 4 de mayo en Madrid en El hormiguero. Pese a que los comicios son autonómicos, todos los líderes de opinión coinciden en que lo que pase en ellos repercutirá en la política nacional.

El presentador del programa de Antena 3 empezó la tertulia de los jueves con Nuria Roca, Juan del Val, Cristina Pardo y Tamara Falcó poniendo sobre la mesa el debate celebrado en Telemadrid el día anterior. "No sé si fue apasionante porque la gente no lo vio. Hubo poca audiencia", dijo en primer lugar.

Una vez que los colaboradores expusieron su opinión, Motos quiso compartir con la audiencia que los gabinetes de comunicación de algunos formaciones preguntaron al programa si iba a realizar una serie de entrevistas por las elecciones.

Cómo llegan los políticos a 'El hormiguero': "Igual no lo debería decir"

"Igual no lo debería decir", soltó Motos rotundo. "Nos hicieron propuestas. La pregunta es '¿vais a hacer en El hormiguero las elecciones?'. Y dije que no porque igual a la gente de Murcia o a la de Lugo no les interesa y no lo haremos".

El presentador aseguró también que "el que va ganando es el que tiene que perder y los que llaman porque quieren venir y preguntan son los que van perdiendo". "El que va ganando no llama nunca, se quiere quedar quietecito o quietecita y decir 'que vayan pasando los días", zanjó en referencia a Isabel Díaz Ayuso, favorita para ganar el 4M, según todas las encuestas.

Así pues, ni la presidenta de la Comunidad de Madrid, ni Ángel Gabilondo (PSOE), ni Mónica García (Más Madrid), ni Edmundo Bal (Ciudadanos), ni Pablo Iglesias (Unidas Podemos), ni Rocío Monasterio (Vox) se 'divertirán' en El hormiguero.