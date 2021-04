Isabel Pantoja vuelve a Mediaset: "Me tienen que pinchar mucho para sacar a relucir un carácter fuerte"

Isabel Pantoja ha reaparecido en Telecinco después de meses de calvario por La herencia envenenada, en la que su hijo Kiko Rivera la declaró la guerra. La tonadillera, que había estado recluida en Cantora sin dar ningún tipo de declaración, ha vuelto al trabajo con Top Star. ¿Cuánto vale tu voz?

Se trata del talent show que prepara Mediaset para el próximo curso y del que forma parte del jurado junto a Danna Paola y Risto Mejide. Producido por Fremantle (Idol Kids y Got Talent), estará presentado por Jesús Vázquez.

Isabel Pantoja: "Me tienen que pinchar mucho para tener un carácter fuerte"

Pantoja protagoniza junto a sus compañeros un vídeo promocional para ir calentando motores y, lo cierto, es que la imagen que da es totalmente renovada. "Ahora estoy más preparada que entonces porque tengo acumulada aquella experiencia y además los talentos que vamos a ver en Top Star no son niños, que son lo que más me emociona del mundo. ¡Aquí no creo que llore tanto!".

"Me encanta este formato. Es muy distinto a mi anterior proyecto televisivo y eso es, sin duda, lo que más me atrae de él. Voy a ver arte, voy a ver voces y vengo con otra expectativa. Estoy muy convencida de lo que voy a hacer, para eso llevo ya 50 años en esta profesión", ha recalcado.

Pantoja también ha comentado: "Como en todos los debuts, ha habido nervios de los buenos. Aún no he trazado una estrategia, pero estoy segura de que la voy a encontrar pronto". Con respecto a la relación con sus compañeros, ha señalado: "Me tienen que pinchar mucho para sacar a relucir un carácter fuerte" y ha añadido: "Yo vengo aquí a disfrutar y a que la gente disfrute. Estoy segura que el público lo pasará en grande".

Danna Paola: "Esto va a ser una bomba de relojería"

Recién llegada de México para trabajar en este nuevo proyecto, Danna Paola ha explicado: "Regreso a España, mi segundo hogar, muy contenta y emocionada porque Top Star es un talent show muy distinto, un formato completamente inédito, nunca hecho en la televisión, en el que todo resulta inesperado. No he venido con expectativas concretas, me estoy dejando sorprender y quiero disfrutar conociendo el talento que hay en España, que es para lo que estoy aquí. Me he divertido muchísimo en el primer día y tras grabar el primer programa, tengo claro que vengo a ganar".

Sobre lo que más le ha llamado la atención, la estrella mexicana ha confesado: "Me encanta la manera en la que el talento es recompensado. He visto pasar muchas voces que merecen ser escuchadas y lo mejor de todo es que obtienen una recompensa inmediata. Tras grabar el primer programa, Tengo claro que voy a ganar y para ello creo que la mejor estrategia es pujar en el último momento".

Refiriéndose a la experiencia de trabajar junto a sus compañeros mentores, Danna Paola ha comentado: "Esto va a ser una bomba de relojería porque soy una persona que no tiene pelos en la lengua y digo las cosas de forma muy directa, pero estoy segura de que puedo aprender mucho de mis compañeros mentores. En realidad, eso es lo que más me emociona".

Risto Mejide: "Con Pantoja y Danna Paola me pongo en el lugar de las divas"

Tras la primera jornada de grabación, Risto ya tiene clara su estrategia: "Ser auténtico, ser de verdad y, sobre todo, exigir siempre lo mismo que uno da. He venido a ganar, sin duda. Además, voy a ganar".

El mentor de Top Star. ¿Cuánto vale tu voz? no ha escatimado en palabras para referirse a sus compañeras: "Compartir mesa con Danna e Isabel es ponerme por fin en el lugar que merezco: el lugar de las divas. Yo siempre he sido una diva, lo que pasa es que nunca se me ha dado esa oportunidad", ha bromeado.

"Lo que espero de ellas es que aporten un punto de vista profesional sobre cada voz", ha explicado. "Ambas tienen grandes virtudes para ello: de Isabel me quedo con su innegable experiencia; de Danna, con su inmensa popularidad; aunque la mayor debilidad de las dos va a ser es tenerme a mí como contrincante. La combinación de los tres va a ser como una bomba de hidrógeno. Con el temperamento que tenemos, no sé por dónde puede salir. Esto puede acabar o muy bien o lo más probable", ha vaticinado.

