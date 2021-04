Carlos Sobera se lleva un antológico corte de una soltera de 'First Dates': "Me parece horrible"

Carlos Sobera se ha convertido en el presentador estrella de Mediaset. El vasco está al frente de El precio justo, apuesta de Telecinco para intentar competir contra Pasapalabra y aupar a Pedro Piqueras, presenta Supervivientes Tierra de nadie los martes y continúa con su labor de celestino en First Dates.

Pues bien, el presentador se llevó un corte antológico al recibir a Iciar, una de las solteras que acudieron al formato de Cuatro. Esta azafata de vuelo de San Sebastián acudió con el objetivo de encontrar un "hombre parecido a mi gato".

"Me gustan altos y si son morenos, mejor", dijo. "Para mí, una ruptura es un fracaso y quiero encontrar a alguien que me acompañe muchos, muchos años", aseguró esta chica de 27 años.

Iciar deja KO a Carlos Sobera en 'First Dates'

Iciar empezó fuerte con un antológico corte a Sobera cuando este le dijo: "A ver, va a haber que buscarle un novio bueno". "Vascos no me gusta", dijo ella ante la indignación del presentador: "Ya estamos...".

"¿Pero cómo que no te gustan?", preguntó el de Baracaldo a lo que la azafata indicó que tampoco le gusta el acento. "¿Pero qué acento? Si los vascos no tenemos acento. Yo porque lo pongo", aseguró Sobera forzándolo. "Me parece horrible". Finalmente, Iciar acabó besándose con Adrián, su cita. Y no, no era vasco...