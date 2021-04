"Empieza por 'S": la palabra que impidió que Pablo Díaz se llevara el bote de 'Pasapalabra'

Este jueves era uno de los días que tenían los seguidores de Pasapalabra marcados en rojo en el calendario, después de la intrigante promo de Antena 3 que anunció que sus dos concursantes estaban a un paso de ganar el bote. En esta ocasión, el protagonista fue Pablo Díaz.

El tinerfeño volvió a quedarse a una sola definición de ganar el premio del concurso que presenta Roberto Leal y que ya asciende a un total de 1.528.000 euros. Con la de ayer, Pablo ya ha rozado el bote de Pasapalabra en doce ocasiones.

Una vez que dio dos vueltas al Rosco, Pablo contaba con 28 segundos para resolver la definición que le quedaba. Se trató de la letra 'S' y decía así: "Título del álbum publicado por Natalie Cole en 1996 que incluye una versión del tema Teach me tonigth".

El violinista consumió varios segundos y, a falta de siete, se lanzó. "Voy a decir el título de un álbum, eso seguro, pero no me acuerdo si es de ella, creo que no", dijo a Leal, a quien avisó antes: "¿Tienes el bote preparado por si acaso?".

Finalmente, Pablo se decantó por "Sabotage" de forma errónea. La respuesta correcta era Stardust. "Puede que lo tenga ahí, pero no se me habría ocurrido en años", dijo el concursante tras completar su Rosco número 210, en el que volvió a mandar a Javier a la Silla Azul.