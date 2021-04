Miguel Bosé critica que Jordi Évole "no se portó bien": "Alardea mucho de que soy su amigo"

Miguel Bosé ha vuelto a hablar para un medio de comunicación tras la entrevista que dio hace unos días a Jordi Évole. En este caso, el artista ha hablado para el presentador Carlos Fuentes, del canal Teve Cat, con quien ha vuelto a hablar de la pandemia y de diversas cuestiones políticas.

Bosé también ha hecho referencia a la charla que tuvo con Évole y ha descubierto que no quedó contento con el resultado, sobre todo con la segunda parte.

"Cuando Jordi me llamó, por la admiración mutua que existe entre los dos, dije que sí pensando que el resultado de la entrevista iba a ser otro, iba a ser mejor y más respetuoso. Él alardea mucho de que soy su amigo y ya le dije: 'Si tratas así a tus amigos, no sé cómo tratarás al resto'. Esto se lo dije después de la segunda emisión. Estaba prevista una, pero había tanta demanda que decidió hacer dos", relató ante Carlos Fuentes.

"No se portó bien. Creó unas encerronas muy incómodas que yo tuve que lidiar. Ahí están. Ahí quedaron. Creo que está bien que la gente, con ese material que tiene, opine y se dé cuenta, no solo de mi postura, sino lo que se deriva de esos momentos: el miedo que los oficialistas nos tienen a nosotros, los negacionistas", sostiene en esta charla.

Bosé, sobre Évole: "Me esperaba que no hubiese tanta trampa"

"No has quedado contento de la segunda entrega", planteó Fuentes. "Me esperaba que no hubiese tanta trampa. Porque no solo es lo que dices, sino cómo se edita. Hubo dos o tres momentos que fueron feos. Feos para él, para mí no. Él se delató como alguien que tenía que defender una postura y que, a lo largo de la entrevista, se ve que la fue perdiendo. Los argumentos que ellos esgrimen se ve que no tienen fuerza".

"¿La entrevista era como una batalla donde tenía que haber un ganador?", preguntó el presentador. "Si las entrevistas se proponen como batallas, empezamos mal. Y yo creo que empezamos mal", dijo a la pregunta del presentador. "No quedé contento porque se evitaron palabras y argumentos que esgrimí. La manipulación de los medios es inmensa", concluyó.