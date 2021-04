"No le hemos echado, ¿eh?": Cintora, obligado a explicar la desaparición de uno de sus colaboradores

Jesús Cintora se ha visto obligado a aclarar a la audiencia de Televisión Española lo que ha sucedido en Las cosas claras, que este jueves, 22 de abril, ha estado centrado en analizar todo lo que dio de sí el debate electoral organizado por Telemadrid.

Todo ha ocurrido cuando se ha visto la silla vacía de unos de sus colaboradores después del parón de las desconexiones territoriales del Telediario en torno a las 13.55. Ante esta imagen, Cintora ha tomado la palabra para explicar por qué Antón Losada no estaba presente en plató.

Cintora: "Ha habido tensión, pero no se ha enfadado"

"Bueno, pues aquí estamos. Enseguida va a venir Losada. Hay una silla vacía. Hay que ir al baño", ha dicho a lo que se ha escuchado: "Ya, la edad". Ha sido entonces cuando Cintora ha tirado de humor: "No le hemos echado, ¿eh?".

"Ha habido aquí un poco de tensión, lo que han visto, pero no se ha enfadado. Creo", ha dicho. Instantes más tarde, Cintora ha anunciado la vuelta de Losada: "¿Qué pasará? ¿Dejamos a Antón Losada que entre en le debate de nuevo? Venga, Antón Losada, que te perdonamos. Pero pide perdón".

"Esto no es serio, como dijo Pablo Iglesias en el debate. No te rías, que esto es muy serio. No se ría, señor Cintora", ha replicado el profesor de la Universidad de Santiago de Compostela a lo que el periodista soriano ha zanjado: "Venga, que te perdonamos, Losada, va. Nos has llamado 'chiripitifláuticos', pero te perdonamos".