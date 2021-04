Rescatan un vídeo del pasado de Lequio tras el "perro no come perro" de Rocío Carrasco

Alessandro Lequio ha sido uno de los personajes públicos que más críticos se han mostrado con Rocío Carrasco tras el estreno de la serie documental en la que está desvelando los presuntos malos tratos que ha sufrido por parte de Antonio David Flores a lo largo de los últimos veinte años.

Este miércoles, durante la entrevista que Rocío Carrasco concedió a Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera, la hija de Rocío Jurado pudo ver en directo todo lo que el italiano ha dicho sobre ella a lo largo de las últimas semanas. La protagonista de esta dura historia aseguró que no el afectaban los comentarios de Lequio por las semejanzas que, desde su punto de vista, este guarda con Antonio David Flores.

"Perro no come perro", aseguró Carrasco en toda una declaración de intenciones. La respuesta de Lequio no se hizo esperar y este jueves reaccionó desde el plató de Ana Rosa. "Creo que la que no me ha entendido es ella, ella lo ha manipulado y retorcido como si fuese cómplice e igual que Antonio David, cuando es totalmente falso", empezó defendiéndose.

"Soy consciente de que Rocío Carrasco es una mujer que no está bien, creo que lo que dice hay que escucharlo con cierta caridad, pero no está bien señalar a la gente de haber cometido un delito cuando es falso. Nunca, nunca, nunca he sido denunciado por maltrato y no he sido condenado por maltrato. Ella piensa que los que no están con ella están contra ella, y eso no es así", ha asegurado.

Rescatan un polémico vídeo de Alessandro Lequio

Tras las palabras de Rocío, y la posterior defensa de Lequio, ha corrido como la pólvora a través de las redes sociales un vídeo correspondiente a una vieja entrevista del italiano en el plató de Tómbola. En él, Lequio confiesa que en alguna ocasión ha agredido a personas del sexo contrario.

"Sí, yo he tirado bofetones a las mujeres, sí me ha pasado. Es un bofetón light, no es un bofetón... No encuentro que haya nada de malo. No es violencia, no estamos hablando de violencia. Estamos hablando de una discusión fuerte donde ella te tira un bofetón, así que tú se lo destituyes", asegura en el clip que se ha vuelto viral.

Es entonces cuando Karmele se escandaliza y no duda en responderle de inmediato: "Si eres capaz de decir eso y no sentir vergüenza de ti mismo... sinceramente, ¿cómo que yo he tirado bofetones a las mujeres? La gente que se relaciona normalmente, no utiliza la violencia de esta forma. Hombre, por favor, esto son malos tratos", se quejó la periodista.

