Loco Gatti se marcha del plató de 'El chiringuito' tras una fuerte bronca con Pedrerol: "¡Mentirosos!"

El chiringuito de Jugones vivió en la madrugada de este jueves uno de sus momentos más tensos con Josep Pedrerol y Loco Gatti como protagonistas. Ambos se enzarzaron en una monumental bronca desencadenada por un comentario que hizo el argentino a Cristóbal Soria en pleno debate sobre la Superliga en los instantes finales del programa.

"En Sevilla no te pueden ver. Por favor Josep, es un mentiroso", dijo el Loco a Soria a lo que Pedrerol pidió a su tertuliano que cuidara las formas: "Por favor, Loco". "Puedo hablar bien o mal pero digo la verdad. Soy cristalino", insistió el exportero.

Pedrerol llegó a decirle que se tomara "la tila esa que te recomienda el médico" y pidió avanzar "porque sino Loco nos estropea El Chiringuito", que provocó que Gatti perdiera los papeles: "Lo estropea él y no lo decís nada".

Bronca entre Pedrerol y Loco Gatti: "No nos gusta la mala educación"

El colaborador insinuó estar "arreglado", es decir, compinchado con Soria: "Me atacás Josep, me atacás. Déjame ser yo. Si no, ¿para qué vivo?". "Loco, no nos gusta la mala educación", dijo Pedrerol.

"¿Qué mala educación? Tú sabes que yo te quiero mucho. Ocho años viniendo acá... y quieres que vengas, ¿a qué?", insistió Gatti a lo que el catalán le invitó a marcharse del plató: "¡Fuera! ¡Ya, ya!". El Loco se levantó de su asiento y se marchó indignado: "Chao campeón. Zurdo. Te da vuelta con estos mentirosos". "Descansa, hasta pronto", zanjó Pedrerol.

Antes, Gatti había defendido a Florentino Pérez por su idea de la Superliga haciendo un inoportuno comentario de Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA: "Se va a disfrazar de Rambo y lo va a pelear, acuérdate. Y van a caer rendidos a él, sobre todo este [Ceferin]. Este, si lo agarro por la calle... lo mato, aunque no pueda con el corazón".

