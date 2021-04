Jorge Javier contesta a Patricia Pardo por defender a Lequio: "Rocío, calladita estás más mona"

Patricia Pardo ha salido en defensa de Alessandro Lequio tras las palabras de Rocío Carrasco en la entrevista que protagonizó este miércoles en Telecinco a propósito del documental que protagoniza.

"El hecho de ser una persona enferma no te da la potestad ni la carta blanca para insultar a compañeros o para que haya esta especie de atmósfera de veto general o este ambiente tan hostil", ha dicho la colaboradora de Ana Rosa después de que Carrasco hiciese un comentario sobre Lequio. "Perro no come perro", espetó Carrasco la noche anterior. "A mi parecer, se parece mucho a ese ser", comentó en referencia a Antonio David.

Jorge Javier contesta a Patricia Pardo: "Rocío: calladita estás más mona"

Jorge Javier Vázquez, que estaba presente en la entrevista a Carrasco, ha respondido a Patricia Pardo. "Tienes razón Patricia. Rocío Carrasco debería aguantar en silencio, todas las hostias que le propina cada mañana Alessandro Lequio. O sea, Rocío: calladita estás más mona", ha escrito el presentador en Twitter.

Esa coma mal puesta en el tuit ha servido para que Jorge Javier añadiese un zasca más. "Por cierto: la coma después de 'silencio' sobra. Como muchas opiniones".