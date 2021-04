Patricia Pardo defiende a Lequio del ataque de Rocío Carrasco: "Estar enferma no te da el derecho de insultar"

Patricia Pardo ha defendido a su compañero Alessandro Lequio después de que Rocío Carrasco arremetiera contra él durante la entrevista que ofreció en plató este miércoles en Telecinco, y de la que Jorge Javier Vázquez no salió muy bien parado al recibir críticas por una parte de la audiencia.

"No ha entendido nada de lo que he contado, ni una sola palabra, pero tampoco me extraña, porque perro no come perro", dijo la hija de Rocío Jurado en respuestas a las duras críticas que ha recibido del colaborador de Ana Rosa por no recibir a su hija, Rocío Flores.

"A mi parecer, se parece mucho a ese ser", dijo en referencia a su exmarido Antonio David Flores, a quien acusa de presuntos malos tratos en su matrimonio.

"Ayer se vio más que nunca hasta que punto esta chica está enferma y así la tenemos que valorar", ha dicho en primer lugar. "Es una persona enferma, diagnosticada, y ayer se puso de manifiesto más que nunca. ¿Por qué? Porque explicó para todo el mundo por qué no contesta a las llamadas de su hija".

"Explica que detrás de ella hay un equipo de profesionales que se lo desaconseja. Yo hasta ahí se lo compro, pero en el momento que ella dice 'yo no estoy preparada, no es el momento'. creo que es una decisión que compete y atañe a su hija. Que aunque la llamen niña es una chica de 25 años, madura y responsable, que es capaz de tomar sus decisiones".

Patricia Pardo saca las garras por Lequio ante las acusaciones de Rocío Carrasco

Patricia Pardo ha continuado sus argumentos en contra de Carrasco para defender a Lequio: "El hecho de ser una persona enferma no te da la potestad ni la carta blanca para insultar a compañeros o para que haya esta especie de atmósfera de veto general o este ambiente tan hostil".

"A ver quien es el valiente en este país que le lleve la contraria a esta chica", ha continuado diciendo. "Habrá parte que sea su verdad, que lo haya vivido así, y habrá una parte que no. Hay periodistas que lo han cubierto desde el primer momento que tienen una versión totalmente opuesta".

"No me parece bien las acusaciones que hizo ayer a compañeros como, por ejemplo, a Alessandro Lequio. Ella tiene sus razones y, a lo mejor, Alessandro tiene las suyas para valorar de otra manera que una mujer que tiene en su mano las capacidades para reunirse con su hija no lo haga".

"No me parece justo que desde el punto de vista de 'soy una persona enferma y todos me dais la razón', que yo la considero víctima de violencia de género, ataque de esa manera a algunos compañeros", ha zanjado totalmente rotunda.