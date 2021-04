La pregunta de Susanna Griso que Pablo Iglesias se ha negado a responder en plena resaca del debate

Susanna Griso ha entrevistado a Pablo Iglesias, candidato de Unidas Podemos en las elecciones del 4M en Madrid, en Espejo Público este jueves, en plena resaca del debate de Telemadrid. El evento acabó con el bandazo de Ángel Gabilondo tendiendo la mano a Iglesias días después de negar este pacto. "Pablo, tenemos doce días para ganar las elecciones", dijo el socialista durante su minuto de oro.

La presentadora de Antena 3 ha incidido en este asunto al exvicepresidente segundo del Gobierno. "Lo que estamos viendo en la mayoría de los sondeos es que se está desangrando Ciudadanos. Hasta el punto que hay serias posibilidades de que no entre en la Asamblea y muchos de esos votos van al PP, no al PSOE", ha dicho.

"¿Eso podría explicar ese viraje que ha hecho Ángel Gabilondo? Que de entrada apostó por ese caladera y, ahora, mira hacia la izquierda", ha preguntado directamente a Iglesias. El líder de la formación morada ha optado por 'regatear' la cuestión.

Iglesias se niega a responder una pregunta a Griso: "No estoy aquí como politólogo"

"Eso se lo tendrás que preguntar a él, Susanna", le ha respondido a lo que Griso ha intentado insistir en busca de su opinión: "Bueno, pero usted sabe de política un rato. Así que ese análisis seguro que me lo puede hacer". Sin embargo, Iglesias, que sabe que se está jugando mucho, se ha cerrado en banda: "Sí, pero no estoy aquí como politólogo".

La periodista no ha tenido más remedio que pasar a otra de las preguntas. Griso, entonces, no se ha cortado al preguntarle a Iglesias si tenía la sensación de haberse "borrado" en la campaña hasta el debate, ya que Ayuso ha centrado sus ataques en Pedro Sánchez y no en él ni en Gabilondo. Él se ha limitado a responder que "por eso son tan importantes los debates".

