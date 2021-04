"Ni de coña": el doctor César Carballo, tajante ante el último debate sobre la vacuna de AstraZeneca

El doctor César Carballo acudió este miércoles al plató de Más vale tarde para resolver algunas dudas que aun se siguen planteando sobre el complejo proceso de vacunación mundial para hacer frente a la pandemia del coronavirus. El colaborador aseguró que hemos vuelto a "una crisis de las instituciones europeas", ya que, pese a tener una "agencia como la EMA", cada país está "haciendo lo que le da la gana".

El sanitario considera que tanta "incertidumbre" para los ciudadanos no es buena, ya que, según sus conocimientos, tenemos ahora mismo muy buenas vacunas. Carballo se refería especialmente a las de Janssen, las cuales ya se están aplicando en España.

"Tenerlas es un milagro por haberlo conseguido en unos pocos meses, y aun así creamos debates como 'la vacuna buena' o la 'vacuna mala'", criticó Carballo, considerando que este es un debate que "no debería existir". Sobre el ritmo de vacunación, que ya ha cogido cierta velocidad, Carballo ha apuntado que aun quedan por vacunar entre un millón y millón y medio de personas con alto riesgo.

"Estos son los inmunodeprimidos, pacientes EPOC, pacientes con enfermedad cardiovascular crónica, los diabéticos... a toda esa gente hay que vacunarla antes de junio", ha asegurado el médico, que cree que Janssen es perfecta para ellos porque "con una sola dosis quedan inmunizados, y evitaríamos el tener que verles por los hospitales, algo que por desgracia seguimos viendo".

César Carballo lo tiene claro: "¿Mezclar vacunas? Ni de coña"

Hilario Pino preguntó a Carballo por otro de los debates que se han planteado sobre el uso de las vacunas. ¿Se pueden mezclar las fórmulas de varias vacunas o es mejor esperar más tiempo por una segunda dosis? "Si a usted le hubieran vacunado con la de AstraZeneca, ¿preferiría esperar y quedarse solo con una dosis o mezclarla con una de otro tipo?", le planteó e presentador.

"Ni de coña me pondría una segunda dosis de otra vacuna ahora mismo. Es que no hay datos, lo ha dicho la OMS", dijo tajante el tertuliano. "Me pondría sin ninguna duda la segunda dosis de AstraZeneca, que es lo que está probado y es lo que en el 100% me evitaría la hospitalización y la muerte", ha seguido explicando.

"El resto son expderimentos sin prueba de ello. Dejar a la gente con una sola dosis de AstraZeneca no está probado, y mezclar tampoco está probado a día de hoy", defendió el experto, que atendió a otra pregunta: ¿Habría sido buena solución espaciar la segunda dosis en el caso de las otras vacunas para poder vacunar a más gente?

"Para eso, tendríamos que que tener evidencia científica y tomar una decisión: ¿nos hacemos responsables de la gente que se infecte en ese lapso de tiempo sin vacunar? A lo mejor es buena estrategia, pero habría que tener un respaldo científico y una decisión política, como la de poner la segunda vacuna de AstraZeneca, que es lo que todos estamos diciendo", aseguró.

