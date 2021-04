Paz Padilla 'enloquece' y salta una valla para regalar su libro a Isabel Pantoja: "Llamada de arriba, se ha liado muy gorda"

Surrealismo puro en Sálvame de la mano de Paz Padilla. La presentadora ha abandonado en directo el programa para irse desde los platós de Mediaset en Fuencarral hasta los estudios Picasso de Villaviciosa de Odón, donde se graba Top Star. ¿Cuánto vale tu voz?

El objetivo era entregar su libro, El humor de mi vida, a Isabel Pantoja, componente del jurado del nuevo talent show de Telecinco junto a Risto Mejide y Danna Paola. Sin embargo, los guardias de seguridad se lo han impedido.

Paz ha ido con su propio coche hasta allí y ha acabado por retransmitir todo a través de una videollamada con su móvil. "He recibido llamadas, pero yo lo voy a intentar", ha avisado primero antes de llegar.

Sin embargo, un guardia de seguridad ha impedido que entrara en el recinto. "Vengo a ver a Isabel Pantoja". "Tengo orden de no dejarla pasar". Paz lo ha intentado de todas las formas... sin suerte. "No he visto yo un segurata más guapo que usted".

"Me han llamado tres personas, que imposible, que ni lo intente", ha dicho mientras aparcaba su coche a lo que Kiko Hernández ha añadido: "Llamada de arriba, se ha liado muy gorda". Paz ha decidido entonces intentarlo a la carrera primero y luego saltando la valla. Pero el segurata se lo ha vuelto a impedir.

El momentazo ha provocado las carcajadas de todos los colaboradores en plató. "¡Si solo quiero darle el libro a la Pantoja!", ha gritado. Finalmente, Paz ha podido entregarlo a un miembro del equipo de la productora: "No estoy grabando, es para mi TikTok".La cosa ha acabado con ella subida a un chico que pasaba por la calle mandando un mensaje a la tonadillera a través de la cámara de seguridad.

Paz Padilla mandando un mensaje a la Pantoja a través de la cámara de seguridad y subida a un chaval que pasaba por ahí ???? Esto ha sido oro! #YoVeoSalvame pic.twitter.com/0XP5Q9hxYW — Realityadicta (@MyTV_World) April 21, 2021