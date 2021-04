Rescatan un sketch de José Mota sobre el lenguaje inclusivo y se hace viral: "Suerte y al toro... o a la vaca"

Hace unos días, el discurso realizado por Irene Montero en un acto de precampaña de Unidas Podemos fue objeto de las mofas por la oposición. La ministra de Igualdad utilizó el lenguaje inclusivo con términos "todes", "niñes" o "hijes" y las imágenes corrieron como la pólvora en redes sociales.

A raíz de todo esto, se ha rescatado un sketch de José Mota emitido por Televisión Española hace cuatro años, en el especial de Nochevieja en el que el humorista parodió al político socialista Antonio Hernando. La idea surgió del célebre "miembros y miembras" de Leire Pajín.

"Bienvenidos y bienvenidas. Todos y todas. Compañeros y compañeras. Amigos y amigas", dice. "Estoy encantado de poder dirigirme a vosotros y vosotras, militantes y militantas, votantes y votantas porque lo importante y lo importanta es que dejemos constancia y constancia ante los españoles y españolas de que nuestros valores y valoras son los de los pueblos y pueblas de España y Español".

La parodia de Mota sobre la utilización en exceso del lenguaje inclusivo

"Y que sepan que los problemas y problemas tienen soluciones y solucionas, para todos y para todas, para los obreros y las obreras, para los profesionales y profesionalas, para los actores y las actrices, directores y directrices, codornos y codornices", sigue diciendo.

En ese momento recibir un mensaje de su superior que le insta a despedir la rueda de prensa porque "te estás liando": "Como no me quiero extender o extenderora quisiera acabar o acabora diciendo que me despido, compañeros y compañeras, dando ánimos y ánimas a todos y todas, así que suerte y al toro... o a la vaca".

Youtube Video