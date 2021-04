Cavadas frena en seco a Sonsoles Ónega y se niega a hablar de las vacunas: "Disculpe que le quite la ilusión"

Sonsoles Ónega ha vivido un incómodo momento durante su entrevista al cirujano Pedro Cavadas en Ya es mediodía. El doctor, que ha intervenido en el programa de Telecinco por ser premiado por Mensajeros de la Paz como ejemplo de compromiso humanitario, se ha negado a hablar sobre las vacunas pese a haberlo hecho en el pasado.

"Usted sabe mucho y sabe mucho de vacunas, predijo en su día los efectos adversos que podían producir, el tiempo le ha dado la razón, pero es verdad que ninguna se ha retirado. Mejor, ¿no doctor?", ha dicho Sonsoles a lo que Cavadas ha frenado en seco.

Lea también: El día que Pedro Cavadas avisó en 'El Hormiguero' de los efectos de la vacuna del coronavirus

"Disculpe, ¿no era lo del premio? Yo es que las vacunas, con todo mi respeto, de verdad, no me interesan", ha dicho muy serio. "Me han liado en eso y me dan igual. No se lo tomen a mal, pero es que no es mi terreno. Yo soy cirujano, tengo cultura médica porque estudié durante la carrera, pero es que yo, discúlpeme, las vacunas es el vice último de mis preocupaciones".

Sonsoles ha vuelto a tomar la palabra desde el plató intentando tender puentes: "Yo le disculpo, por supuesto. Le pregunto por las vacunas porque es lo que a todos nos preocupa porque usted, en alguna ocasión, ha hablado de vacunas siempre acertando y nos parece siempre un testimonio interesantísimo en este momento que nos invade un mar de dudas".

Cavadas se planta ante Sonsoles Ónega: "No se lo estoy poniendo fácil, lo siento"

Sin embargo, Cavadas no ha cedido: "Sí, yo le entiendo, pero estoy segura que a mí también. Hoy me dan un premio que agradezco infinitamente, me han ofrecido una entrevista para hablar el tema y estoy encantado de poder hablar de una organización como Mensajeros de la Paz, que es una organización incuestionable. A partir de ahí, no tengo mucho que decir. Disculpe que le quite la ilusión".

"La ilusión no, el interés. El interés por el premio es absoluto", ha dicho Sonsoles para reconducir la charla. "Ha recibido el premio de Honor por su compromiso social y humanitaria y, fíjese cuánto hace usted por la sociedad cuando traslada sus inquietudes y predicciones acertadas. No sé si de eso se ha hablado en el premio".

Lea también: Mercedes Milá ataca al doctor Pedro Cavadas: "¿Este señor quién es, dónde trabaja?"

Pero no había forma: "No, gracias a Dios. Se ha hablado de lo que era. No se lo estoy poniendo fácil, lo siento. Está intentando la conversación". Finalmente, Ónega ha desistido aunque al acabar la entrevista la tensión ha vuelto cuando le ha preguntado por si tuvo miedo al ponerse la vacuna.

"Yo soy mayor, ya no tengo miedo de nada, es una vacuna, soy sanitario y había que ponérsela. La que hubiera. Era la que sobraba, la de Moderna creo... la de fregar... la que tocara, imagino que son parecidas", ha asegurado.

Sonsoles Ónega responde a Cavadas: "Mercedes Milá me enseñó por dónde ir"

"Citando a Don Francisco [Umbral], yo he venido a hablar de mi libro", ha insistido Cavadas a lo que Sonsoles ha dicho: "Que a mí me pille Dios confesada en esta entrevista, que si lo llego a saber me hago otras preguntas". "Hombre, he estado con el padre Ángel. Algo de su talante me ha contagiado", ha espetado él.

La conexión ha acabado con Sonsoles diciendo: "Señor Cavadas, no le veo con ganas de compartir con la audiencia conocimiento, su experiencia, sus predicciones, que siempre han sido acertadas... Es un placer que la audiencia sepa que le han dado un premio tan importante y, espero, que la próxima acertemos usted y yo con lo que podemos preguntar y contestar".

Lea también: "No lo conozco, ni ganas": Pedro Cavadas atiza a Fernando Simón y la gestión del Gobierno

"Seguro que lo acertaremos si lo hablamos previamente", ha soltado el sanitario a lo que la periodista ha zanjado la tensísima conversación así: "Mercedes Milá me enseñó por dónde ir. Gracias señor Cavadas".