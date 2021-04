Josie se pica con Broncano por confundirlo con "el del Super Mario": "Le falta documentación"

Josie regresó este martes al plató de Zapeando, donde lo recibió Dani Mateo con una seria advertencia. El presentador de La Sexta informó a su colaborador de que una persona muy famosa le había confundido con un personaje de ficción, ya que desconocía totalmente quién era el estilista.

"Tenemos que ponerte en sobre aviso", le dijo el catalán nada más verlo. "Alguien muy conocido de la tele, te ha confundido con un personaje de videojuegos que ni si quiera tiene glamour", continuó diciendo Mateo, que explicó que se trataba de David Broncano, quien durante su entrevista a David Bustamante dijo no saber quién era Josie.

"El otro día me crucé con Josie, y él tiene una cosa, una bruma...", dijo el cantante en La Resistencia. "¿Con quién?", le interrumpió el humorista. "¿Quién es Josie? ¿Le conozco? ¿Le tendría que conocer?", preguntó mientras Bustamante se giraba hacia el público para saber si ellos sabían de quién estaba hablando. "¿El del Super Mario?", bromeó Broncano.

Josie responde molesto a Broncano y suelta una pulla a El Terrat

Tras visionar las imágenes, Josie aseguró que "sí tiene mucho glamour ese dinosaurio, en 1996 era lo más cotizado. Te lo digo yo, que me acuerdo perfectamente de cuando salió la consola. Si jugabas a eso eras alguien en esta ciudad", comentó el exconcursante de Masterchef Celebrity.

El colaborador declaró entonces que le "hace mucha ilusión que no me conozca. Me da como ternura la falta de documentación". Sus compañeros le preguntaron una vez más de dónde venía su apodo. "Me llamo José, Josie me lo pusieron mis amigas de la Facultad y así me he quedado", recordó.

"Lo de Broncano, que suena a bronca, me da igual. Lo peor es lo del Terrat. Creo que me han quitado de los pasillos de la productora, porque yo trabajé ahí mucho antes que tú Broncano", se quejó con retintín. "En 2009, 2010, 2011 y casi 2012 estuve en el Terrat... que ahí tú estabas pre púber", concluyó, visiblemente molesto. Finalmente, se mostró abierto a acudir como invitado al late night de #0. "Que llene eso de gente que no me conozca y yo voy, a mi me encantaría".