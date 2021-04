Samanta Villar saca a la luz su grabación más dura por culpa de Miguel Bosé: "Tiene delirios de grandeza"

La entrevista de Jordi Évole a Miguel Bosé ha generado todo un debate. El cantante reapareció en La Sexta donde volvió a reafirmarse su opinión negacionista sobre la pandemia. Tal ha sido el revuelo que algunos han criticado al periodista por dar voz a su discurso en horario de máxima audiencia.

Sálvame habló sobre el asunto y contó con la intervención de Samanta Villar. La presentadora quiso compartir con los espectadores de Telecinco cómo fue la grabación de una entrega de Conexión Samanta en 2011 como Miguel Bosé como protagonista.

La periodista sacó a la luz que el artista abandonó el set que habían acordando previamente durante la entrevista. "Estaba hablado, pero en ese momento, sinceramente creo que se llega a emocionar, no le apetecía transitar emociones y se levantó".

Samanta también reveló que el trato de Bosé hacia el equipo de su programa dejó mucho que desear. "Los he visto mejores, lo voy a dejar ahí", afirmó. "Hubo un momento en que a una persona del equipo le dijo: '¿tú qué tienes? ¿Dos neuronas?".

Samanta Villar se moja sobre Miguel Bosé: "Es peligroso"

Por otra parte, la periodista abordó la entrevista que ha concedido Bosé a Évole: "Es una persona que no es fácil de tratar, pero no hablaría de esto si no fuera porque creo que, en esa entrevista que ha dado con Évole, se está convirtiendo en un referente para el sector negacionista y eso es muy peligroso".

Samanta aseguró que "con todo el respeto, creo que Bosé peca de delirios de grandeza". "Está ofuscado por un convencimiento máximo en un supuesto conocimiento que él tiene y que los demás no tenemos y esto está escrito en la literatura científica como delirios de grandeza. Él puede estar muy convencido de sus opiniones, pero no son ciertas".