Ana Rosa se moja en el lío de la Superliga tras su fracaso: "Los equipos ingleses son unos cagados"

Ana Rosa Quintana se ha mojado este miércoles sobre el fracaso de la Superliga europea impulsada por Florentino Pérez. La competición se fue al traste 48 horas después de su nacimiento después de que los seis equipos ingleses anunciaran su salida.

Lea también: Gerard Piqué se mofa de "El Chiringuito de Florentino" y Pedrerol le suelta un zasca en directo

Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Tottenham y Arsenal comunicaron su abandono en la noche de este martes, mientras que los otros seis equipos, Real Madrid, Atlético, Bacelona, Juventus, Inter y Milan han expresado su intención de continuar con el proyecto.

Ana Rosa: "La Superliga europea estaba un poco en mantillas"

"Yo no lo tenía nada claro, pero cuando los presidentes de los distintos gobiernos se pusieron en contra, ya me puse a favor", ha dicho la presentadora de Telecinco mientras que Jorge Bustos ha aclarado que esto no va de "ricos y pobres", sino que los equipos han explotado contra el "monopolio de la UEFA".

"Oye, que se han llevado el fútbol a jugar a 50 grados de temperatura", ha apostillado Ana Rosa en referencia al Mundial de Qatar para después ser crítica. "Yo creo que el proyecto que han presentado estaba un poco en mantillas y faltaban por resolver temas muy importantes".

Lea también: "Soy del Real Madrid, pero sobre todo soy del fútbol": Ferreras se moja de forma rotunda sobre la Superliga

Por último, la periodista ha terminado por arremeter contra los equipos británicos por haber cedido a las presiones. "Son unos cagados, firman un documento y al minuto siguiente Johnson dice no me gusta esto y se bajan del barco".

A lo largo de la mañana, el proyecto de la Superliga se ha visto herido de muerte al ver cómo Atlético, Milan e Inter se unían al 'Big Six' de la Premier en su intención de abandonar el proyecto deportivo.