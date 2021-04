Gerard Piqué se mofa de "El Chiringuito de Florentino" y Pedrerol le suelta un zasca en directo: "Te queremos"

Un día después del "histórico" -así lo calificaron ellos- programa de El Chiringuito de Jugones, en el que Josep Pedrerol entrevistó en primicia a Florentino Pérez tras el anuncio de la polémica Superliga, la tertulia deportiva de Mega vivió una noche de lo más convulsa al ver cómo la nueva competición hacía aguas antes de nacer tras la retirada de los seis equipos ingleses.

Chelsea y Manchester City fueron los primeros en dar un paso atrás y la noticia de su abandono abrió el espacio de Atresmedia con un Pedrerol que abandonó el plató para atender a una importante llamada. Liverpool, Arsenal, Manchester United y Tottenham siguieron en bloque a los otros dos clubes británicos y anunciaron su salida de la competición tras las amenazas de la UEFA y la FIFA.

Fue entonces cuando Josep Pedrerol regresó al estudio para anunciar "en exclusiva" que los seis equipos supervivientes de la Superliga (los tres italianos y los tres españoles) iban a emitir un comunicado en el que confirmaban que continuaban adelante con su intentona 'separatista' para fundar el torneo elitista que ha dividido al mundo del fútbol.

Piqué se mofa de "El Chiringuito de Florentino": "Están hundidos"

A lo largo de la noche, se produjeron multitud de reacciones a través de las redes sociales. Pero una de ellas cobró una mayor trascendencia por la importancia del emisor del mensaje a través de su cuenta personal de Twitter. Pasada la media noche, Gerard Piqué se pronunció defendiendo que "el fútbol es de los aficionados" y no dudó en mofarse del programa de Josep Pedrerol.

"Ayer una fiesta, hoy hundidos. El Chiringuito de Florentino", escribió el tercer capitán del F.C. Barcelona en unas palabras que pronto serían recogidas en directo por el presentador de la tertulia. "¿Tenemos un tuit? Un espectador nuestro, vamos a darle", comentó Pedrerol antes de mostrar el tuit del defensa blaugrana.

"Gracias por vernos. Eres un fiel seguidor de este programa. También te queremos", ha dicho en tono de broma el periodista. "Sé que Gerard Piqué nos ve y nos da mucha alegría porque con un tuit suyo puede hacer que mucha gente encienda el televisor. Está muy bien", le apoyó Carme Barceló.

"Antes también ha puesto un tuit en el que se solidarizaba con la causa. Ayer no dijo nada y me da la sensación de portavoz del Barça, porque a Laporta no lo he escuchado", añadió con ironía la colaboradora. "No es mal nombre, El Chiringuito de Florentino, rima más que Chiringuito de Jugones", soltó finalmente entre risas Pedrerol antes de dar paso a otro asunto.

