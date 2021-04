La confesión de Rocío Flores antes de la entrevista de Rocío Carrasco en Telecinco: "No tengo miedo a nada"

Rocío Flores se ha sentado este martes en el plató de Supervivientes 2021, veinticuatro horas antes de la esperada reaparición en directo en Telecinco de su madre, Rocío Carrasco. La hija de Rocío Jurado será entrevistada por Jorge Javier y Carlota Corredera para explicar los motivos por los que ha decidido sacar ahora el documental que ha dado la vuelta a su historia con Antonio David Flores.

La aparición de Rocío Carrasco en Mediaset se producirá justo después de al emisión de un episodio en el que esta describía el momento en el que notó que todo había cambiado en la relación con su hija. "Supe que esa semilla del mal, que yo siempre he dicho que habían implantado en ella, había terminado germinando y estaba floreciendo (...) A esa niña, la había parido yo, pero parecía que no tenía nada de mí", aseguró después de recordar cómo la niña de 9 años le preguntó por las casas de Miami de su abuela a los pocos días de morir.

El pasado viernes, tras el revuelo generado por el documental y viendo la que le viene encima en las próximas semanas, Rocío Flores decidió mandar un mensaje a su madre desde El Programa de Ana Rosa: Mamá, a tus hijos no te los ha arrancado nadie, estamos aquí. Levanta el teléfono. Llámanos, siéntate con nosotros, habla con nosotros en casa. Vamos a aclarar las cosas. No quiero más dolor. Ya no puedo más", dijo desesperada.

Rocío Flores se confiesa antes de la entrevista de su madre en Telecinco: "No tengo miedo a nada"

Este martes, Carlos Sobera no perdió la oportunidad de preguntar a Rocío Flores cómo se encontraba a pocas horas de la entrevista que su madre iba a dar en Telecinco. "Estoy", dijo sin más en el comienzo del Tierra de Nadie. "Digo lo mismo que dije el primer día, no tengo miedo a nada. Es libre de decir lo que quiera. Lo que dije el viernes son los sentimientos que tengo", se reafirmó.

"Creo que quedó bastante claro. No quiero que la gente mezcle Supervivientes con otras cosas. Soy colaboradora de SV. Expresé mis sentimientos el viernes porque estallé y lo quise hacer. Me salió desde dentro y a partir de aquí no tengo que decir nada más", añadió más tarde. Y cuando todos creían que el tema estaba zanjado, Rocío pidió la palabra al presentador para decir algo más.

"Los mismos sentimientos que yo expresé el viernes públicamente, ya que no he podido hacerlo de forma privada, se los expresé a mi padre de forma privada cuando lo he creído necesario o cuando algo no me ha parecido bien. He tenido total libertad para sentarme con él y expresarlo sin más", ha sentenciado Rocío Flores.

