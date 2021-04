"¡Pero qué protección infantil, ni qué niño muerto!": la bronca de Mercedes Milá a Hilario Pino en La Sexta

Hilario Pino conectó este martes en directo con Mercedes Milá para hablar de la polémica entrevista que protagonizó su amigo Miguel Bosé el pasado domingo en Lo de Évole. El presentador preguntó a la periodista su opinión sobre las palabras del cantante y acabaron teniendo un pequeño choque por uno de los vídeos que le pusieron durante la entrevista.

Todo sucedió después de que Más Vale Tarde recuperara un fragmento de la charla de Jordi Évole con el artista en la que el catalán le ponía a Bosé el vídeo de su mítica aparición en un programa de Mercedes Milá en Antena 3 para desmentir el desagradable bulo que corría sobre su supuesta muerte.

"Hay una obsesión por llamarme 'drogadicto' y llamarme 'maricón", aseguró Bosé en la pieza. Sin embargo, el programa de La Sexta puso un pitido cuando el cantante pronunciaba la última palabra. Fue entonces cuando Mercedes Milá abroncó a Hilario Pino por lo que acababa de suceder.

"Me parece alucinante es que tu cadena, Antena 3, ponga un pitido cuando Miguel Bosé dice drogadicto y maricón. Pero, por favor, Hilario, ¿dónde estamos? ¿Qué pasa, que no se pueden escuchar esas palabras?", preguntó escandalizada la catalana, a la que el presentador de La Sexta informaba de que se trataba de la "protección infantil".

"¡¿Pero qué protección infantil, ni qué niño muerto?! Por dios...", lamentó la periodista mientras Pino le recordaba que no ponían ellos las normas. "Pues los que las ponen, francamente, para mí hacen el ridículo... o nunca han oído a un niño hablar, que puede ser otra posibilidad", criticó Milá antes de continuar con la entrevista.

Mercedes Milá y su teoría sobre el rechazo de Bosé a las vacunas: "Hay algo..."

Durante su charla, Hilario Pino preguntó a Mercedes Milá si ha tenido la oportunidad de hablar con él para decirle que recapacite sobre las ideas falsas que va difundiendo. "Yo no le he dicho a Miguel lo que tiene o no tiene que hacer. Él me envió un material en vídeo que me pareció una locura y le llamé para decirle que lo que estaba diciendo de Bill Gates y el GAVI creía que estaba equivocado, pero que no iba a ser yo quien se lo dijera", empezó asegurando la entrevistada.

"Yo tengo un cuñado que trabaja con Bill Gates y le ofrecí hablar con él, pero no quiso, como no quiso escuchar al científico que le trajo Évole. A mí me dio mucha pena, la entrevista me rompió el corazón, porque es un Miguel deteriorado, que no escucha y que parece que ha descubierto la pólvora a su edad. A pesar de todo eso, es mi amigo, mi niño y lo quiero muchísimo, pero me alucina que diga que su madre no murió de covid. Eso es una brutalidad y me angustió escucharlo", ha defendido antes de desvelar que tiene una teoría sobre el rechazo de Bosé a las vacunas.

"Hay algo en su vida personal que es una mala experiencia con vacunas y eso puede ser lo que le hiciera estar tan agresivo. Pero no tanto, porque es un tío inteligente y la entrevista nos hizo ver a un hombre obcecado y sin ganas de escuchar a los que piensen diferente a él", lamentó la presentadora.