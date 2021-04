El desesperado alegato de Pepe Rodríguez ('Masterchef'): "Estamos al límite"

MasterChef 9 celebra este martes (22.10) su programa 200 en La 1. El talent culinario de Televisión Española emite la segunda entrega de su nueva edición, cuyo estreno estuvo marcado por la historia de José María, los comentarios de Ofelia y la expulsión de Jesús.

Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera recibirán en las cocinas de MasterChef a Mario Vaquerizo y Alaska, mientras que Antonio Orozco y Fernando Romay serán los invitados en la prueba de exteriores, en la que los aspirantes cocinarán para la Fundación Bancos de Alimentos de Madrid.

Mientras el concurso sigue su desarrollo, los jueces sufren la crisis económica por la pandemia con sus respectivos negocios. Es el caso de Pepe, que ve como El Bohío, su restaurante en Illescas, Toledo, pasa por una situación complicada, al igual que otros tantos en España.

La pandemia deja El Bohío de Pepe Rodríguez al "límite"

"No las tengo todas conmigo. Estamos en ese límite", dice en declaraciones a Lecturas. "Yo voy a dar todo lo que pueda para mantenerlo hasta que un día diga: 'señores, hasta aquí hemos llegado", se lamenta. "Ojalá que no llegue, pero no descarto nada. Hay un momento en que cada uno tiene un límite".

Rodríguez cuenta que ha tenido que cerrar durante varios meses: "Jordi [el ABaC lleva desde septiembre cerrado]. Yo abrí todo el verano, nos cerraron localmente 15 días en septiembre. He abierto octubre, noviembre y diciembre. Enero, febrero y marzo hemos cerrado porque han cerrado a todos".

"Ahora estamos todos trabajando, pero hemos estado entrando y saliendo del ERTE para que salieran los número, porque el trabajo ha descendido un 40 o un 50 por ciento. No puedes tener la misma plantilla".

El Bohío, fundado como casa de comidas en 1934 por su abuela Valentina y su tía abuela Romana, cuenta con una estrella Michelín desde 1999. Por su parte, Samantha tiene una empresa de catering.