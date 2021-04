Australia no viajará a Eurovisión y utilizará la 'copia de seguridad' de para competir

Australia ha confirmado este martes que no podrá actuar en directo en Róterdam (Países Bajos) en la próxima edición de Eurovisión 2021 y que, en su lugar, utilizará la grabación remitida a la organización en las semanas previas y contemplada en las bases de este año ante eventualidades por la pandemia de covid-19.

"Me entristece no tener la oportunidad de actuar en el escenario grande, pero me siento a la vez agradecido por llevar dos años seguidos en el festival, y nada menos que durante una pandemia, lo que es una oportunidad única en la vida", ha anunciado la aspirante de este país, Montaigne, en su perfil de Twitter.

Lea también: El documental de Rocío Carrasco impulsa a Suiza y Francia en las apuestas para Eurovisión 2021

La organización de Eurovisión 2021 no ha ofrecido de momento más detalles sobre las razones para no viajar a la sede física de Australia, que actuó por primera vez como invitado en la edición de 2015 y que se consolidó como competidor habitual a partir del año siguiente.

Primer país que se 'cae' de Eurovisión

El país oceánico se convierte así en el primer aspirante de los 39 a concurso este año que recurre a la alternativa del vídeo de reserva, también llamada "copia de seguridad", que fue grabado por cada uno de los artistas a concurso en sus propios territorios. Cada uno tuvo una hora para grabar tres actuaciones y enviar el mejor pase.

Lea también: Escucha todas las canciones elegidas que competirán en el Festival de Eurovisión 2021

También el representante español Blas Cantó grabó la suya a principios de abril en el Estudio 5 de Prado del Rey, con una puesta en escena del director artístico Marvin Dietmann, el mismo que dirigirá la que el artista llevará a la gran final de Eurovisión 2021 el próximo 22 de mayo si no hay ningún contratiempo.

El 22 de mayo, la final de Eurovisión

En principio, tanto él como el resto de participantes acudirán a la sede del festival en 2021, el Rotterdam Ahoy, que celebrará su semana grande del 18 al 22 de mayo, con sus ya dos tradicionales semifinales y la final para decidir quién hereda la corona de Países Bajos tras su victoria con el tema "Arcade" de Duncan Laurence en 2019.

Lea también: Todo sobre Blas Cantó: lo intentó en Eurojunior, triunfó con Auryn y busca el éxito en Eurovisión

Por primera vez en sus 65 años de historia, Eurovisión se vio obligada a cancelar su festival en 2020 a causa del estallido de la pandemia.