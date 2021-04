La bronca entre Carlota Corredera y Jesús Manuel por Rocío Carrasco acaba en amenaza: "No juegues sucio"

Jesús Manuel tuvo este lunes un encontronazo con Carlota Corredera en Sálvame a cuentas de Rocío Carrasco. La hija de la Jurado acudirá este miércoles, 21 de abril, al plató para ser entrevistada en directo por la gallega y Jorge Javier Vázquez.

Lea también: Iker Jiménez sufre las consecuencias de la esperada entrevista en plató a Rocío Carrasco en Telecinco

"Creo que es el momento de hacer un parón en la emisión para aclarar algunas cosas, me gustaría estar el miércoles que viene con vosotros en directo", dijo Carrasco a través de una llamada telefónica hace una semana. "Ha sido mucha la información que todos habéis tenido que digerir, ver y asimilar".

El rifirrafe sucedió cuando el colaborador dio su opinión sobre el caso: "A mí como testimonio me parece perfecto. Pero cuando hablamos de una 'víctima de maltrato' hay un estado de derecho y está archivado provisionalmente".

Bronca entre Carlota Corredera y Jesús Manuel: "¿Tengo que echarte del plató?"

"No está archivado, está sobreseído. No mientas. No quiero que manipulemos a la audiencia", corrigió Carlota de inmediato recordando que "sobreseído significa que no está condenado, pero tampoco exculpado".

Sin embargo, esto no hizo cambiar a Jesús Manuel: "Te escucho, pero no me vas a convencer, Carlota". Esto llevó a que ambos discutieran en directo, a lo que Corredera terminó por lanzar una amenaza: "¿Me dejas hablar o tengo que echarte del plató".

Lea también: Monumental caída de Anabel Pantoja en 'Sálvame': "¡Qué golpetazo se ha dado!"

La presentadora zanjó la discusión, muy indignada, con el siguiente alegato: "No juguemos a la mentira porque lo que le está pasando a Rocío Carrasco le pasa a muchas mujeres, que les cuesta demostrar la violencia psicológica o cualquier tipo de violencia. No discutamos ni juguemos sucio con la verdad jurídica porque es la que es".

"Si cualquier compañero me dijera maltratador eso para mí sería un delito de injurias porque no es maltratador", replicó él.

Entidades Carlota Corredera Lauguer Presentadora de televisión Presentadora de televisión