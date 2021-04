Ferreras deja en evidencia a Ayuso con los informes sobre los contagios en la hostelería: "Sí hay más riesgo"

Antonio García Ferreras ha recibido este martes la visita de Isabel Díaz Ayuso, candidata del Partido Popular a las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid del próximo 4 de mayo. Tras el arranque oficial de la campaña, la política ha visitado el plató de Al Rojo Vivo, donde ha vivido un choque con el presentador a cuenta de los datos de contagio en la hostelería.

Tras defender que la situación en Madrid va a mejorar en los próximos días, a pesar de tener una media de incidencia acumulada que duplica prácticamente la media nacional y siendo la segunda región española con mayor saturación en UCIS, Ayuso se enfrentó a la pregunta de Ferreras sobre su apuesta por mantener la hostelería abierta.

Lea también: "Soy del Real Madrid, pero sobre todo soy del fútbol": Ferreras se moja de forma rotunda sobre la Superliga

"Ha apostado por convivir con el virus", empezó destacando el periodista. "Es que el cierre total tampoco ha supuesto una paralización del virus. Cuando ha habido cierres masivos, por ejemplo con Filomena [la tormenta de nieve] el virus siguió creciendo en Madrid y según que estudios fuera de España, hay uno de la Universidad de Stanford, dicen que el cierre masivo no tiene por qué eliminar el virus", defendió la actual presidenta de Madrid.

"¿Dónde está especialmente? En las más de 300 fiestas ilegales que este fin de semana se han producido y que han tenido que actuar sobre ella las policías locales", aseguró Ayuso, cuya administración no ha cobrado ni una de las sanciones (más de 50.000 denuncias) que han sido impuestas durante el estado de alarma.

"Allí donde hay descuidos, allí donde hay mascarillas está el virus. El virus está en todas partes. Y como el virus no va a estar con nosotros un año, sino dos, lo que tenemos que hacer es aprender a vivir con ello. La economía y la salud se necesitan la una a la otra. La salud mental es fundamental y los cierres masivos están provocando problemas", defendió.

El choque de Ferreras y Ayuso por los contagios en la hostelería

"Si yo sé que se ha ganado a la hostelería. Tengo un montón de amigos en ese mundo y lo entiendo. Pero a mí me sorprende cuando dice que no está demostrado que...", empezó diciendo Ferreras antes de que Ayuso le interrumpiera. "Nosotros tenemos informes que nos dicen que los contagios se producen mayoritariamente en el ámbito privado", aseguró antes de que el periodista continuase con su pregunta.

Lea también: Un colaborador habitual de Ferreras vuelve a Al rojo vivo tras superar un cáncer: Ha sido durísimo, pero se sale

"Pero permítame. Yo he hablado con varios expertos que no tienen nada que ver con la política y mire: Centro Europeo de Control de Enfermedades, bares y restaurantes son escenarios de alto riesgo; Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, tras investigar a 300 contagiados, doble posibilidad si han cenado en un local; Informe del Gobierno de Reino Unido, salir a comer, actividad que favorece el contagio con más frecuencia en los dos o siete días al inicio de los síntomas; Instituto Pasteur, Escocia, Informe de The Lancet....", enumeró Ferreras.

"Sí hay informes que demuestran que hay más riesgo en el interior de la hostelería", aseguró el presentador. "Hay más riesgo en el interior de cualquier sitio. También de las casas, donde se reúnen adolescentes a los que les pedimos conciencia", defendió la política, a la que Ferreras recordó que eso no se puede hacer. "No pueden reunirse, está prohibido", señaló. "Cuanto más cierras, y cuanto menos libertad das a los ciudadanos, ellos se buscan otros vericuetos para verse y se ve en las fiestas ilegales en pisos, hangares... Por eso hay que intentar que convivan todos", insistió la todavía responsable del gobierno autonómico de Madrid.