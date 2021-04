El inesperado reproche de Miguel Ángel Muñoz a 'Un paso adelante': "No necesitaba quitarme la camiseta"

TVE emitió este lunes la tercera gala de audiciones de The Dancer, el nuevo talent de baile presentado por Ion Aramendi y Sandra Cervantes en La 1. El programa cuenta en el jurado con Lola Índigo, Rafa Méndez y Miguel Ángel Muñoz, quienes se quedaron impresionados con la actuación de Alextopdancer.

El joven bailarín dejó boquiabiertos a los jueces a pesar de que, en un principio, su trabajo como 'tiktoker' hizo que tuvieran varias reticencias hacia él. Sin embargo, los capitanes del programa se rindieron ante el concursante después de una brillante actuación.

Alextopdancer conseguía el 75% de los votos y logró que el espejo se abriera, culminando su actuación delante del jurado y el público del plató. Al final de su baile, el joven se quitó la camiseta en un gesto que no acabó de gustar a Miguel Ángel Muñoz.

La pulla de Miguel Ángel Muñoz a UPA

En las valoraciones, los tres jueces alabaron a Alextopdancer. No obstante, el ganador de Masterchef Celebrity acabó dándole "un tirón de orejas" por la forma en la que acabó su espectáculo. "Lo único que no necesitabas era quitarte la camiseta", opinó antes de soltar un reproche a Un paso adelante por lo que vivió en sus propias carnes al comienzo de su carrera.

"Te lo digo yo que hace 20 años hice un proyecto donde estaba mucho más tiempo sin camiseta que con camiseta, pero con el paso de los años lo he aprendido", dijo en alusión a la serie de Antena 3 que le dio el salto a la fama. "No tuve la oportunidad de que nadie me diera el feedback que te estoy dando yo a ti ahora", le aconsejó el madrileño, dejando claro que no tenía nada contra él por el hecho de quitarse la camiseta.

Rafa Méndez aprovechó el momento para apoyar a su compañero, pero lanzarle una advertencia al juez y al concursante. "Tú, Miguel Ángel Muñoz, te has currado tu carrera. Y tú, Miguel Ángel Muñoz, tanto como este señor pueden estar perfectamente sin camiseta", zanjó el tinerfeño, dejándole claro a su compañero que no era menos que nadie por haberse quitado la camiseta en una serie de televisión.

