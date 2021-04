Una "dura negociación" para traer 'Drag Race' a España, a punto de estrenarse en mayo en Atresplayer Premium

Drag Race ya está en parrilla de salida. Será el próximo estreno de Atresplayer Premium y está previsto para mayo, aunque es cierto que todavía no hay comunicación oficial de la cadena. "No lo podemos anunciar nada pero sí podemos decir que muy pronto lo confirmaremos", han respondido los responsables de la plataforma de Atresmedia cuando ECOTEUVE.ES ha planteado si ese era el mes elegido para el inminente lanzamiento del programa.

Drag Race es la novedad más esperada de Atresplayer Premium. Se trata de la adaptación española del exitoso formato internacional RuPaul's Drag Race. Los Javis y Ana Locking son los jueces mientras que Supremme de Luxe ejerce de presentadora.

El programa llega a España seis meses después de un anuncio que despertó gran repercusión. Hay que recordar que las versiones internacionales del formato gozan de un gran seguimiento en nuestro país. Durante años, de hecho, se especuló con su desembarco aquí, pero nunca acababa de llegar hasta que Atresplayer Premium decidió incluirlo en su catálogo con una adaptación local tras cerrar un acuerdo con la productora que tiene los derechos.

"Fue una negociación dura", recuerda Carmen Ferreiro, directora de Entretenimiento de Atresmedia, sobre aquellas conversaciones que la cadena mantuvo con Passion Distribuition a faver de WOW (World of Wonder). "Ellos lo que exigen a todos los países es que se cumplan con los estándares de calidad del programa americano y han querido asegurarse de que sea así. Nosotros hemos cumplido con todo". El objetivo, por lo tanto, no es otro que 'clavar' el formato y respetar aquello que ha funcionado en otros sitios, algo que siempre ocurre, pero más con Drag Race. "Es un caso especial y difícil porque hay que asegurar muchos aspectos de factura", añade la directiva.

Atresplayer Premiun adaptará la novela 'La edad de la ira'

Las novedades de Atresplayer Premium van más allá de Drag Race. La plataforma adaptará la novela La edad de la ira (Nando López) y también tiene en producción las series La novia gitana (ViacomCBS), La Ruta, Dos años y un día, Cardo (Buendía y Suma Latina), la segunda temporada de Toy Boy (Plano a Plano), la cuarta de Luimelia y los nuevos capítulos de ByAnaMilán.

En el ámbito de los documentales, Atresplayer Premium graba nuevas entregas de Pongamos que hablo de (con Iñaki López). Dedicará programas a Dulceida, El Barrio o Ronaldo Nazario.

¿Regresará 'Veneno'?: "Sigue la puerta abierta"

También hay una opción de que Veneno -la serie fue un golpe de efecto para Atresplayer Premium- pueda volver en un futuro. Al menos no es algo que la cadena rechace. "Sigue la puerta abierta, es verdad que Los Javis tienen muchos proyectos con nosotros. No cerramos la puerta, pero no hay novedades al respecto".