Una periodista de Telemadrid planta cara a una joven negacionista: "El coronavirus existe, estuve ingresada"

El discurso negacionista de Miguel Bosé con Jordi Évole en La Sexta sigue sumando todo tipo de reacciones, también a favor. Este lunes, el programa Juntos de Telemadrid emitió una entrevista que hizo a una joven en el centro de Madrid. Su discurso coincidió con el cantante y aseguró que la pandemia es una gran mentira.

"¿Qué te parecen sus últimas declaraciones?", preguntó la reportera Aránzazu Santos a lo que obtuvo por respuesta: "Pues muy bien, muy bien dicho". "¿Opinas como él?". "Pues claro porque esto es una farsa". Sorprendida, la periodista pidió a la chica que se dirigiera a los familiares de una víctima por Covid. "Le han podido engañar porque no se han hecho autopsias ni nada", contestó.

"¿En qué se basa para decir que la pandemia no existe"?, repreguntó la comunicadora dando pie a un encontronazo. "Porque hay muchas incongruencias. Hay una cosa que es el sentido común: todos los años ha habido gripe y, ¿se ha parado la vida por eso? ¿A qué no?".

Fue en ese momento cuando la periodista contó que tuvo que estar ingresada con coronavirus: "Yo lo he pasado. Estuve tres días en el hospital con 29 años. Le puedo asegurar que existe". La chica intentó salir del paso diciendo que "a usted la tienen que especificar cuál porque sino, no vale".

La entrevista de Telemadrid a una negacionista: "Sé que lo que estoy diciendo no lo vais a poner"

Después, turno para la mascarilla. "Nosotros necesitamos respirar oxígeno", dijo a lo que la periodista corrigió: "Con la mascarilla también". "No, no, no se respira oxígeno". Por supuesto, la joven negó que se fuera a vacunar: "Yo sé lo que trae y lo sé porque me informado". "¿Dónde?". "Donde tengo que informarme porque todos los medios oficiales hoy en día mienten".

La joven acabó la entrevista diciendo esto: "Sé que vais a cortar este programa y esto que estoy diciendo no lo vais a poner por conveniencia". "Libertad de expresión, le doy mi palabra", remató Aránzazu Santos.

