La reacción de Florentino Pérez a la pregunta de Pedrerol sobre Sergio Ramos

Josep Pedrerol se apuntó un gran tanto al contar con Florentino Pérez en plató para hablar de la Superliga, una competición creada, según el presidente del Real Madrid, para "salvar el fútbol", tal y como defendió durante la charla con el presentador de Atresmedia.

Después de hora y media de entrevista, Josep Pedrerol no se resistió a preguntar por la renovación de Sergio Ramos. "Me voy. Aquí hemos venido a hablar de la Superliga", contestó Florentino Pérez. "Sí, pero al tenerle cada ocho años", bromeó el presentador, provocando la sonrisa del entrevistado.

Lea también: La sonada reacción de Josep Pedrerol cuando Tebas lo llama "portavoz de Florentino Pérez"

Acto seguido, el presidente del Real Madrid contestó. "Yo también le quiero mucho, pero estamos en una situación muy mala y nadie pone el dinero. Tenemos toda la vida para arreglarlo, pero ahora estamos todos muy mal y el Real Madrid también".

"¿Sergio Ramos aceptó bajarse el 10%?"

Pedrerol intervino: "Sergio Ramos no va a seguir en el Madrid". "No, yo no le he dicho eso. Ahora estamos viendo cómo arreglamos el cierre de esta temporada y luego pensaremos en la temporada que viene", dijo Florentino, que hizo referencia a la bajada de sueldo que han aceptado algunos jugadores.

Lea también: Una histórica colaboradora de Josep Pedrerol regresa a 'El chiringuito': "Me he puesto nerviosa"

"Algunos ya se lo han bajado. Y hay mucha gente que está de acuerdo porque es solidaria", apuntó Florentino. "¿Sergio Ramos aceptó bajarse el 10%?", preguntó Pedrerol. "El año pasado sí", contestó el entrevistado. "Este año no", dijo el presentador. "Este año, digamos, está en otra situación distinta a la del año pasado".

El Chiringuito logró este lunes un 7,7% de share y 377.000 espectadores, sus mejores datos desde septiembre.

??"¿RAMOS? Le QUIERO mucho, pero estamos en una SITUACIÓN MUY MALA"



???? "De momento tenemos que ARREGLAR esta TEMPORADA"



FLORENTINO PÉREZ, en EXCLUSIVA con @jpedrerol en #ChiringuitoFlorentino pic.twitter.com/aUamDCWjMD — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 19, 2021

Entidades Florentino Pérez Rodríguez Presidente del Real Madrid y de ACS Presidente del Real Madrid y de ACS Josep Pedrerol Presentador de televisión Presentador de televisión