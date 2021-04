Enfado mayúsculo de Susanna Griso con Miguel Bosé por lo que dijo sobre las vacunas: "Me siento estafada"

Susanna Griso ha repasado este lunes todo lo que dio de sí la segunda parte de la entrevista de Jordi Évole a Miguel Bosé en La Sexta. La presentadora ha sido rotunda al decir que se sintió "estafada" después de que el cantante dijera que la pandemia es un invento del llamado "foro de Davos".

Al escuchar estas palabras, Jordi Évole recordó a Bosé que fue uno de los famosos que participó de forma activa en la lucha para conseguir la vacuna contra el sida. Durante la entrevista, el artista dijo que no la pidió. "Estoy pro-cura de todas las enfermedades que haya, pero las vacunas no son la solución".

Enfado de Susanna Griso con Miguel Bosé: "No hay derecho"

Esto ha provocado una indignación completa de Griso. "No hay derecho", ha dicho insistiendo en que Bosé se implicó "personalmente" en el objetivo de recaudar fondos para la investigación de la vacuna contra el sida. "Y él ha sido la cara de esa batalla".

La presentadora catalana ha recordado también un rifirrafe que tuvo con Bosé. "Yo le he entrevistado todos los años y si no le dedicabas un gran espacio [al asunto] te decía: 'Hombre, Susanna, no me cambies de tema".

"La última vez que le entrevisté me enfadé muchísimo con él, porque soy especialmente sensible con este tema. Después de 10 minutos de entrevista, me afeó que le preguntara por el panorama político de este país", ha seguido contando.

"¿Y ahora me dice que la vacuna no la quiere, que no la necesita y que no es la solución? Es pura incoherencia", ha terminado muy enfadada. "Es más que incoherencia, es una estafa".