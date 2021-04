El día que Cristina Pardo tuvo que hacer un directo "borracha" en La Sexta : "Iba pedo, no entendía mi letra"

Cristina Pardo celebró este domingo el tercer aniversario de Liarla Pardo, el programa de actualidad que presenta en La Sexta los domingos por la tarde. Para sorpresa de toda la audiencia, Anabel Alonso, habitual colaboradora, entrevistó a la presentadora.

La periodista navarra recordó con la actriz cómo fueron sus inicios. "Cuando empecé nos hicieron un cursillo sobre cómo montar vídeos. Yo venía de la radio y hubo días que dije 'no sirvo para esto, me tengo que ir'. Y hasta hoy...", dijo.

El espacio de la cadena de Atresmedia refrescó la memoria de Cristina al rescatar un momento delante de las cámaras que nunca olvidará y que ya ha contado alguna vez a los espectadores. "Ahí iba borracha", espetó directamente.

Ocurrió el día que se anunció el rescate financiero. "Iba pedo, sí. En teoría trabajaba de lunes a viernes y un sábado me fui a La Latina. Me llamó Ferreras y me dijo que tenía que ir. Le dije que me había bebido tantos gintonics como millones nos van a dar para reflotar el sistema financiero, pero tuve que ir igual".

Cristina Pardo informó "borracha" del rescate financiero en La Sexta

Cristina contó que se tuvo que maquillar en "un baño de un tugurio que tenía muy poca luz" para asistir a la rueda de prensa de Luis de Guindos. "Cuando terminó me dijeron que tenía que entrar en directo, pero yo no entendía mi letra".

La por entonces reportera de Ferreras termino diciendo que, para colmo, las preguntas que le hicieron ese día fueron complicada. "Si me conoces bien te podías dar cuenta de que estaba un poquito espesa, pero creo que no se notó", aseguró.