Iker Jiménez estalla ante el "cachondeo" con AstraZeneca: "¿Nos toman por tontos o qué pasa?"

Iker Jiménez centró su reflexión final de este domingo en Cuarto Milenio en la polémica sobre las vacunas contra el coronavirus. Una vez más, el periodista ha recordado a la audiencia las críticas que recibió, así como ha sacado pecho de su trabajo tras acudir a las fuentes de primer nivel.

"Estamos en una dinámica donde vemos algunos problemas, por ejemplo con algunas vacunas. No es que seamos antivacunas o no, es que simplemente es la realidad", empezó. "Cuando vas a algunos médicos que han denunciando y han sido reprendidos, eso es muy complicado oiga".

"Parece que hay una tendencia al 'no pasa nada'. Oye, lo de la vacuna AstraZeneca en concreto ha sido tal cachondeo que le sorprende a uno que no pase nada, sinceramente se lo digo de corazón", prosiguió para continuar: "Entonces me quedo mirando y digo 'es lo de siempre, el que decía que no pasaba nada decía que no había que llevar mascarilla en la tele', el médico afable de la tele, o el experto o el virólogo".

"Que esto podía ser un resfriado y que los aerosoles no existían. Esos mismos me dicen ahora que no pasa nada con esta vacuna. Oiga, tengo derecho humano a por lo menos estar inquieto, ¿saben ustedes? Porque no me fio mucho de ustedes", aseguró completamente serio Jiménez.

La reflexión de Iker Jiménez sobre las vacunas: "Hay cosas que claman al cielo"

El presentador de Mediaset promete seguir contando todo lo que ocurra respecto a la pandemia. "Hay cosas que claman al cielo, hay que contarlas. ¿Se queda uno desnudo porque lo que ven en los demás sitios es que no pasa nada?, ¿no pasa nada de verdad?, ¿nos toman por tontos o qué pasa? Yo no estoy diciendo que una vacuna sea buena y otra mala, lo que estoy diciendo es que lo que pasa no es muy normal. No es muy normal lo que ha pasado con una dosis, con otra dosis...".

Iker concluyó su discurso diciendo que es muy difícil ir en "contra de la ola global". "Uno pone la tele y la ola es global, nadie sale de ese discurso. A nosotros la verdad nos llevará a un discurso u otro, se lo aseguro, no una coordenada. Y así seguiremos. Espero que ustedes sigan con nosotros", zanjó.