Miguel Bosé reniega de su pasado socialista y sorprende a Évole desvelando a quién vota ahora: "No me arrepiento"

La Sexta emitió este domingo la segunda parte de la entrevista de Jordi Évole a Miguel Bosé, en la que presumió de ser negacionista y el periodista le dejó en evidencia ante las cámaras de la cadena.

Al final de la charla, el presentador lanzó un dardo al cantante, cuando desveló que, a pesar de negar el coronavirus, su equipo le había puesto más condiciones sanitarias y medidas de seguridad que cuando entrevistó a Fernando Simón. Además, el presentador sorprendió al artista preguntándole por el problema físico que le descubrió en las manos durante su encuentro.

Por otro lado, tras escuchar sus teorías conspirativas sobre el coronavirus y la pandemia que ha paralizado durante el último año a todo el planeta, Évole y Bosé hablaron sobre su posición política actual. Para introducir el tema, el presentador puso al cantante dos vídeos de su pasado, pidiendo el voto para Felipe González y, más tarde, para Zapatero, en dos campañas electorales diferentes. También pudo ver unas declaraciones mucho más recientes en las que aseguraba que le gustaba el proyecto de Pedro Sánchez.

Miguel Bosé desvela a quién le daría su voto en las próximas elecciones

Al verse en las imágenes, Bosé no pudo evitar echarse a reír, renegando de su pasado socialista. "Cuánto tiempo y cuánto ha llovido", aseguró el cantante. "Ya no votarías al PSOE", comentó el periodista catalán ante un rotundo Bosé. "No, jamás", contestó. "Igual el PSOE tampoco te volvería a llamar para las campañas", bromeó Évole, que le preguntó si, con los años, se ha vuelto más conservador.

"No, me he vuelto más lúcido", se atrevió a replicar Miguel Bosé, que desveló su intención de voto para unas futuras elecciones políticas. "A nadie, creo que en el panorama político, ya no solo español, sino mundial, no hay personas que estén a la altura para llevar una democracia. No hay nadie que piense en el ciudadano, ni que piense en un proyecto de país", defendió el artista.

Évole le acabó preguntando si había votado en las últimas elecciones generales del pasado 10 de noviembre de 2019. "Sí, voté desde aquí, desde el consulado. Voté en blanco. Yo votar voto, ejerzo mi derecho y obligación de ciudadano", explicó antes de argumentar la "amargura" con la que habla de España. "No me arrepiento de hacer campaña para el PSOE, sería de necios. ¿Volvería a hacerlo con la información que tengo hoy? Jamás", sentenció con dureza.

