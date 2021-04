Ana Rosa habla de los efectos secundarios tras vacunarse con AstraZeneca: "Bicho malo nunca muere"

Ana Rosa Quintana ha podido desempeñar su función como presentadora de su programa este lunes con normalidad, tres días después de ponerse la primera dosis de la vacuna. La periodista recibió el preparado de AstraZeneca en directo en el Wanda Metropolitano: "¿Ya está? No me he enterado".

Nada más empezar la mesa política, los colaboradores la han preguntado si había tenido algún tipo de síntoma adverso. "No he tenido nada. Ni décimas, escalofríos, nada... Ni dolor en el brazo. Una suerte", ha asegurado.

Ana Rosa, tras vacunarse: "No he tenido nada, ni décima, escalofríos, nada..."

Ana Rosa, además, ha reconocido que no se ha llegado a tomar medicación. "No he tomada nada. Ni paracetamol. Bicho malo nunca muere", ha dicho entre risas. La periodista de Telecinco tendrá que recibir la segunda dosis de AstraZeneca en un plano máximo de doce semanas.

La presentadora también ha comentado que le dio pena la poca gente que había vacunándose: "La gente de SUMMA está haciendo un grandísimo esfuerzo para ellos nuestra admiración", dijo. "Le dije que por qué había tan poquita gente y me dijeron 'porque no tenemos vacunas".

Afortunadamente, Ana Rosa ha superado la pandemia sin contagiarse del virus. No ha sido el caso de Patricia Pardo, que tuvo que guardar cuarentena hace unos días tras dar positivo: Lo pasé mal".

