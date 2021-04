Máxima tensión entre Diego Losada y Rocío Monasterio en plena entrevista en TVE: "Dígamelo usted"

Diego Losada y Rocío Monasterio protagonizaron una fuerte discusión en La noche en 24 Horas de Televisión Española a raíz de los incidentes ocurridos en el mitin de Vox en el barrio de Vallecas hace unos días. El periodista, por cierto, sustituye a Xabier Fortes, que está confinado por prevención.

La entrevista reventó a raíz de esta pregunta: "¿Sienten que tienen algo de responsabilidad en aquello que ocurrió en el barrio de Vallecas o la eluden?". La candidata de la formación de Abascal respondió con otra pregunta acusando a Losada de "insinuar" que "los vecinos y votantes de Vox que fueron ahí tienen responsabilidad en que nos lanzaran adoquines en la cabeza".

Losada se defendió diciendo que "no estoy insinuando" y Monasterio fue rotunda al asegurar que hubo "terroristas callejeros que iban a matar a adoquinazos porque eso es a lo que iban. Yo esquivé uno por dos centímetros, que si me da en la sien me deja seca". La de Vox también dijo que "es una vergüenza" que "determinados medios digan que hemos ido a provocar".

Diego Losada se defiende ante la acusación de Rocío Monasterio en TVE: "Eso no es cierto"

La cosa no quedó aquí por ambos protagonizaron un intercambio de golpes. Monasterio acusó a Losada de hacer "preguntas capciosas": "Yo creo que usted tiene que limitarse a ser entrevistador y no activista político", dijo ella a lo que él espetó: "Bueno, no me llame eso, estamos en TVE".

"Bueno... nos puede pasar en los medios. Ya sabemos cómo es TVE", afirmó la política a lo que él instó a que argumentara su acusación: "Dígamelo usted". "Ayer mismo, este programa ni reflejó los actos de Vox, todos los demás salían", señaló ella.

"Eso no es cierto, señora Monasterio", zanjó él avisando de que "nuestro equipo va a recuperar la información de ayer de la precampaña que hacemos todos los días y va a ver cómo sí estaba representada Vox. No pasa nada, todo el mundo se equivoca". Finalmente, la política acabó matizando sus palabras comentando que el programa reflejos los actos de su partido "bastante menos que todos los demás".