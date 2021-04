Rocío Flores descoloca a todos en 'AR' para dirigirse a su madre: "Te he llamado, habla con nosotros"

Rocío Flores ha fichado por El programa de Ana Rosa para hablar de Supervivientes, pero este viernes ha descolocado a todos cuando ha interrumpido el programa para lanzar un mensaje dirigido a su madre antes de terminar su colaboración.

"No voy a entrar o debatir sobre el documental, pero siento la necesidad de decir cómo me siento", ha comenzado. "Tengo sentimientos y no pocos. Solo quiero decir que las cosas no son así. Y es la realidad. Conozco perfectamente a mi madre y sé lo que he vivido en casa de mi madre. Conozco perfectamente a mi padre y sé lo que he vivido en casa de mi padre", ha dicho.

"Se ha dicho que se me ha criado en una casa con odio... En mi casa jamás se me ha provocado odio hacia mi madre. Es la realidad. Me siento mal, me siento destrozada. Esto es muy injusto. No soy la única que estoy sufriendo, hay otra persona que se llama David Flores. Mi padre no es así", ha continuado.

"Mamá, a tus hijos no te los ha arrebatado nadie, estamos aquí"

Acto seguido, Rocío Flores a pedido a su madre que hable con ella. "Te lo digo a ti, mamá, lo he intentado de forma privada muchas veces. Después de Supervivientes, el 3 de diciembre, llamé a mi madre. Y ayer también, dos veces. Veo que la única forma de hablar es públicamente. Mamá, a tus hijos no te los ha arrebatado nadie, estamos aquí. Levanta el teléfono, llámanos, siéntate con nosotros. Dejadnos a un lado de todo esto. Ya no puedo más. La situación en mi casa es insostenible", ha concluido.

