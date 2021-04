Tamara Falcó la vuelve a liar en 'El hormiguero': "No me quiero vacunar con AstraZeneca; esa también es mi libertad"

Tamara Falcó volvió a generar controversia por su opinión sobre las vacunas en El hormiguero una semana después de decir que "preferiría no ponerme" AstraZeneca. La marquesa de Griñón participó en la tertulia de los jueves con Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val.

El tema de la vacunación volvió a ponerse sobre la mesa y la colaboradora insistió en que la rechazaría porque "quiero poder elegir". "Y si te dicen, 'Tamara, te vamos a poner AstraZeneca", dijo Motos a lo que ella respondió riéndose: "Pues le díria: 'Ciao, pescao".

"No me quiero vacunar con AstraZeneca porque deseo que me aseguren que la vacuna que me van a poner es segura y, por ahora, Pfizer, es la que está dando mejores resultados", aseguró totalmente convencida. "Prefiero que sigan llegando dosis y esperar un poquito más. Esa también es mi libertad, ¿sabes?".

Tamara Falcó: "¿Y si me toca la persona que se muere de un trombo?"

Nuria Roca no se pudo contener y la rebatió: "Con ese tipo de decisiones también ponemos en riesgo la vida de otras personas porque sino aprovechamos las vacunas que tenemos y no creamos una sociedad protegida vamos a acabar contagiando a gente que se va a poner muy mala y que se va a morir".

"¿Y si me toca la persona que se muere de un trombo?", espetó Tamara a lo que Roca respondió: "¿Y si sales a la calle y te cae una maceta? Hay riesgos en la vida y en una situación tan complicada, podemos asumir un mínimo riesgo para que la gente pueda seguir funcionando".

Otra que se puso en contra de Falcó fue Cristina Pardo, quien recordó que "nadie se lee ya el prospecto del Ibuprofeno". La hija de la Preysler la cortó diciendo que "no es lo mismo, tenemos una trayectoria con el Ibuprofeno".

"Escucha, no me has dejado terminar", dijo seria Cristina. "Lo que yo te quiero decir es que si cogemos los prospectos de todos los medicamentos que hemos manejado en algún momento de nuestra vida, seríamos conscientes de que asumimos algún riesgo".