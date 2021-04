La respuesta de Bustamante que más impactó a Broncano: el negocio que más dinero le hace ganar

David Bustamante visitó este jueves La Resistencia, el programa que presenta David Broncano en Movistar+. El cantante, que vuelve con nuevo proyecto musical coincidiendo con sus 20 años sobre los escenarios, protagonizó un divertido momento cuando le llevó al presentador, como regalo, todos los perfumes que ha lanzado al mercado.

"Si quieres ligar al instante, utiliza fragancias Bustamante", dijo el artista, que sorprendió a Broncano con un importante dato. "Cada 30 segundos se vende un perfume de los míos", dijo.

Broncano, al saberlo, tuvo claro que es "tu fuente de ingresos principal". "Has ganado mucho dinero con la música, pero no creo que vendas un disco cada 30 segundos", apuntó el presentador.

"Desgraciadamente, no. Soy un perfumista que canta, si quieres decirlo así", bromeó Bustamante, que recordó a Broncano el dinero que tiene el presentador. "Eres tú el que tiene 600.000 euros en el banco", espetó al presentador. "Bueno, eso lo dije hace tres años, pero he seguido trabajando", apuntó el conductor de La Resistencia.

La respuesta de Bustamante a la pregunta del sexo de Broncano

En la entrevista de Broncano a Bustamante no faltó la tradicional pregunta del sexo. "Yo soy muy aficionado a eso, lo llevo al día, pero no puedo ser muy explícito porque mi suegro es ruso, de Siberia...", bromeó. "No voy a decir cuántas veces, pero sí puedo decir que los que han venido aquí me han parecido flojitos. Yo soy una persona de diario".