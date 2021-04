Jorge Javier mete "el tema" en 'Supervivientes': su pregunta a Antonio Canales sobre Fidel Albiac ante Olga Moreno

Poco ha tardado Jorge Javier Vázquez en preguntar por "el tema" a Antonio Canales y Olga Moreno en Supervivientes 2021. Los concursantes confesaron que apenas habían hablado de ello [el documental de Rocío Carrasco] y el presentador quiso saber sobre la verdadera relación de Canales con Fidel Albiac porque se supone que éste había vivido unos días en casa del artista hace años, cuando tuvo el accidente de tráfico con Rociíto.

"Vamos a ver, no soy amigo. El tío de él ha trabajado siempre en la cartuja de la cerámica de Sevilla donde trabajaba mi padre, pero ni yo soy su padrino ni soy amigo, pero lo conozco desde pequeño", explicó Canales.

"Lo he visto dos veces en la vida. Cuando Rocío Jurado estaba en su momento culmen y pasó lo de los collarines [el accidente] vinieron a casa. Fue la tercera vez que lo he visto en mi vida. Luego no he vuelto a tener relación con él", apuntó Antonio Canales.

"¿Pero él estuvo viviendo en tu casa?", se interesó Jorge Javier. "No, cuando tuvieron el accedente de coche estuvimos todo el día en mi chalet y hablando. Cenamos en casa pero luego ellos se marcharon a La Moraleja. Y sí, también conozco a Antonio David y Rocío desde sus inicios".

Olga, a Antonio Canales: "¿Cómo es mi marido?"

En ese momento, intervino Olga Moreno, que estaba a su lado votando. "¿Cómo es mi marido?", preguntó ella. "A mí me cae muy simpático y aunque mucha gente piensa que es un sobrado luego tiene el corazón muy niño. Fui la primera persona a la que Rocío le contó que se había enamorado del guardiacivil. En casa sí he tenido a Ro y al niño, pero a Fidel no es tanto trato, solo que conozco a su familia", expresó el bailaor.

