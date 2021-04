Olga Moreno recibe el apoyo del público de 'Supervivientes': Lola, primera expulsada

Parece que el público de Supervivientes 2021 apoya a Olga Moreno, la mujer de Antonio David Flores, que no se vería afectada por la polémica que rodea a su marido en plena emisión del documental de Rocío Carrasco. Todo lo contrario.

La audiencia salvó a Olga de la primera expulsión del programa, que siempre es la más injusta de todas. Ganó a Lola, que fue la primera en ser apartada del reality. A partir de ahora vivirá en Playa Destierro.

Antes, Tom Brusse también fue salvado, al igual que Gianmarco, que salió de la lista el pasado martes durante la emisión de la gala Tierra de Nadie, con Carlos Sobera.

Lola: "He luchado como una jabata"

"Yo asumo todo lo que tenga que asumir. Me voy muy satisfecha porque he pescado, he intentado hacer fuego como una jabata, me he dejado las manos. Le he echado cojones, le he echado ovarios. En las pruebas creo que lo he hecho bien, sé lo que es ganar en equipo. Si me tengo que ir me voy con mi familia y mi chico que les echo mucho de menos", dijo Lola al saber que estaba fuera de la Palapa.

Melyssa Pinto, Tom Brusse, Albalá y Antonio Canales, nominados

Supervivientes tiene nuevos nominados después de la gala de este jueves. Melyssa Pinto, Tom Brusse, Alejandro Albalá y Antonio Canales se medirán la próxima semana. Uno de ellos será enviado a Playa Desierto para rivalizar con Lola.

