Soraya, obligada a explicarse tras arremeter contra TVE por Eurovisión: "Carcas y cutres"

Soraya ha acaparado la atención mediática a raíz de sus gran rajada sobre el trabajo de Televisión Española en torno a Eurovisión. Las declaraciones que hizo la representante de España en 2009 en un coloquio en el Colegio Mayor Pío XII de Madrid al que también asistió Barei se han hecho virales.

"A mí me da la sensación de que el equipo de personas que están trabajando, y obviamente TVE es el ente y mi problema no es TVE, es gente que está dentro y que le da absolutamente igual festival. Hay gente que probablemente no es eurovisiva, hay gente que tiene su salario a final de mes y no le van a pagar más por ganar o perder. Da absolutamente igual", dijo.

Lea también: El documental de Rocío Carrasco impulsa a Suiza y Francia en las apuestas para Eurovisión 2021

"Hay gente a la que TVE no la va a dar de baja, porque le va a costar una fortuna echarlos. Que son unos carcas y unos cutres. El que paga el pato es el que representa al país y todo el equipo, que lo pasamos fatal cuando vamos donde tenemos que ir".

"Es lo que pasa cuando te metes en una empresa donde tus compañeros no hacen ni el huevo y tú te tienes que comer todo el curro. Que tú te quiebras la cabeza para hacerlo lo mejor posible y que ese proyecto tire. Y la gente de tu alrededor no te apoya", remató la intérprete de La noche es para mí.

Soraya aclara su crítica a TVE: "No mezclemos las cosas"

El revuelo ha sido tal que Soraya ha tenido que explicar sus polémicas declaraciones a través de un comunicado en su cuenta de Twitter. "Me resulta un tanto sorprendente que mis argumentos, que son los mismos desde el año 2009, sobre mi paso por el festival de Eurovisión, causen revuelo en estos momentos. 12 años después".

"Siempre he contado mi experiencia y mis pensamientos sobre lo que pasó con la misma verdad con la que la vivieron mis amigos, mis familiares, mi equipo discográfico y 'eurofans' que viajaron a Moscú acompañándome. Cada vez que he dicho algo del festival ha sido con relación a mi año. 2009. Yo hablo de lo mío, de lo que me tocó vivir a mí y de lo que me rodeaba en ese momento".

Lea también: Escucha todas las canciones elegidas que competirán en el Festival de Eurovisión 2021

"Han pasado muchos años ya y, a pesar de lo que pueden creer muchos, el festival me ha dado muchísimas cosas buenas, lecciones de vida y aprendizajes muy importantes. Quedar penúltima nunca me vino mejor", sigue diciendo.

"Lo que sí quiero dejar muy claro es lo que viene ahora. En TVE trabajan MILES de profesionales, que no tienen que ver ni con el festival de Eurovisión ni con lo que me pasó a mí aquel año. Así que, por favor, no mezclemos las cosas. Dejemos tranquila a la gente. Gracias", zanja.