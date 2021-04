Iker Jiménez ya tiene respuesta de Fernando Simón a su petición de entrevista

Iker Jiménez lleva tiempo pidiendo una entrevista a Fernando Simón. Hasta en ocho ocasiones ha intentado hablar con el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad. Por fin le ha contestado.

"Sí nos han contestado, pero no se podía", ha dicho el presentador en una entrevista con Zenda. "Me parece curioso, porque el programa de Horizonte, con tres millones de media de espectadores, ha sido el más visto del COVID-19", explica Jiménez.

"Estoy pidiéndole a un cargo público, no a cualquier invitado, que en la mayor pandemia de nuestra historia venga al programa que más audiencia ha tenido en esto, porque a lo mejor me saca de dudas. Desde luego un masaje no voy a hacer, porque he perdido gente en esta pandemia. Entonces, solo en honor a ellos, a mí no me calla ni la izquierda ni la derecha ni el centro", asegura el presentador.

"Me asombra que no haga autocrítica"

Si le tuviera delante, Iker Jiménez tiene claro lo que le preguntaría. "Oiga, don Fernando, con todo lo que hemos pasado, con todos los errores que cualquier ser humano puede tener, y con mi absoluto conocimiento de que usted no desea mal a nadie, ni un solo contagio, me sorprende que con todo el aprendizaje de los errores, uno tras otro, usted hable con esta seguridad y me diga a mí que la cepa británica es marginal, que los aerosoles no contagian ", explica el presentador. "Con todo esto se ha demostrado que usted no estaba acertado, y a mí me asombra que no haga autocrítica. ¿Qué le frena a usted para actuar como cualquier persona que sabe de su campo? ¿Qué le impide a usted actuar con libertad?. Si lo vemos nosotros, ¿cómo no lo ve él?", dice.